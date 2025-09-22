مصرع شقيقتين بعد سقوطهما من شرفة منزلهما في القليوبية

شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث لقيت شقيقتان مصرعهما عقب سقوطهما من شرفة منزلهما بسبب خلافات أسرية.



تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ بسقوط شقيقتين من شرفة منزلهما بدائرة قسم شرطة الخصوص.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع الشقيقتين نتيجة الحادث، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الحادث.