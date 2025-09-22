بطريقة كوميدية.. عمرو وهبة يطلب من جمهوره المساعدة لحل واجب ابنه المدرسي

أثار الفنان عمرو وهبة موجة من التفاعل على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد منشور ساخر شارك فيه تجربته مع ابنه أثناء أداء الواجبات المدرسية.



وقال عمرو وهبة :"محتاج مساعدة حالًا للسؤال التاني (1) عشان قربنا نوصله في الواجب وأنا معنديش حاجة أقولها لابني، وحاسس إني سامع السؤال بصوت جورج قرداحي في السؤال الأخير من برنامج من سيربح المليون".

وأضاف وهبة السؤال الذي توقف عنده قائلًا: "يصبح الجنوب على يسارنا عندما نقف أمام الشمس وقت الشروق.. (صح أم خطأ)؟".



وتفاعل جمهوره مع المنشور الذي حمل طابعًا كوميديًا، بتعليقات ساخرة وإجابات مختلفة،وأثار تعاطف أولياء الأمور الذين وجدوا أنفسهم في نفس الموقف".