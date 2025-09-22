قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الجامع الأزهر: الحروب الحالية سببها غياب الضمير الإنساني واتباع قانون الغاب

 واصل الجامع الأزهر عقد أمسياته الدينية،  تحت عنوان: «النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة الأسري»، حاضر فيها أ. د/عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وقدمها الأستاذ عماد عطية، المذيع بالتليفزيون المصري.

سيرة النبي محمد

وأكد الدكتور عبد الفتاح العواري، في افتتاحه للأمسية، أهمية أن تقتدي الأمة الإسلامية بسيرة النبي محمد ﷺ وتطبيقها في حياتهم اليومية، لأن سلوك النبي ﷺ هو سلوك قويم وهو عنوان رسالته، ومنهج لأمته يضمن صلاح الدنيا وفلاح الآخرة، وقد أشار إلى أن الآية الكريمة "وإنك لعلى خلق عظيم" تلخص جمع النبي لأسمى الأخلاق الحميدة، مبيناً أن النزاعات والحروب التي تشهدها البشرية اليوم، وما يرافقها من قتل وترويع، ما هي إلا نتيجة للابتعاد عن هذه الأخلاق النبوية الشريفة، وغياب الضمير الإنساني أمام ما يحدث للأبرياء من تدمير منازلهم ومستشفياتهم، مؤكداً أن هذه الأفعال لا تمت بصلة للأخلاق التي جاء بها الأنبياء جميعًا.

الأخلاق الحميدة

وأشار الدكتور العواري إلى أن الإسلام قد رفع من شأن الأخلاق الحميدة إلى درجة عالية، حتى في أشد المواقف مثل الحرب، حيث أمر النبي محمد ﷺ أصحابه بضرورة التمسك بها حتى مع الأعداء وقد تجلى ذلك في وصيته الشهيرة للجيش الخارج للقتال: "لا تقتلوا امرأة، ولا صبيًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا مريضًا، ولا راهبًا، ولا تقطعوا شجرًا، ولا تهدموا بيتا"، هذه الوصايا النبوية لم تكن مجرد توجيهات عابرة، بل كانت قواعد أخلاقية راسخة تهدف إلى إرساء مفهوم جديد للحروب، يمنع الاعتداء على غير المحاربين ويحفظ كرامة الإنسان والبيئة، هذا القواعد تجلت بوضوح في أخلاق صحابته الكرام وآل بيته الأطهار قال تعالى: " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا".


وأوضح الدكتور عبد الفتاح العواري، أن الأوضاع الراهنة في العالم من إرهاب وقتل للأبرياء، يعود سببها إلى تبني البشرية لقانون الغاب والابتعاد عن الأخلاق التي جاءت بها الأنبياء، والتي دعت إلى الحفاظ على الدين والنفس والمال والعرض، مبينا أن النبي محمد ﷺ قد وضع سياسة حكيمة يحتاجها قادة العالم في السلم والحرب، حيث طبق منهاج ربه سبحانه وتعالى في التعامل مع الأسرى، فكان يطلق سراح الأسير دون إكراه على شيء أو مصادرة لحريته، وذلك عملًا بقوله تعالى: "لا إكراه في الدين"، وهذا المعنى الراقي يظهر بوضوح عندما جاء رجل للنبي ﷺ ومعه امرأة أسيرة، فسألها النبي عن هويتها، فقالت: "أنا ابنة رجل كان إذا لم يجد طعامًا يقدمه لضيفه نحر جواده"، فعرف أنها ابنة حاتم الطائي، فأمر النبي ﷺ من أسرها أن يخلي سبيلها، وقال له أطلق سراحها: "فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق".


في ختام الأمسية قال علاء عطية، لقد جسد النبي محمد ﷺ، أسمى معاني الرحمة والإنسانية في تعامله مع الأسرى، فلم تكن معاملته ﷺ لهم مجرد سياسة حرب، بل كانت تجسيدًا حيًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى العفو والرفق، حتى مع الأعداء، ولو نظرنا إلى أسرى غزوة بدر نجد كيف طبق كل معاني الرحمة والرفق في تعامله معهم، كما كان يأمر النبي ﷺ أصحابه بالعطف عليهم وإطعامهم.

