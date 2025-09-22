قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة البيئة تطلق برنامج "المهارات البيئية" بسوهاج كنموذج رائد لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جهود التنمية المستدامة

التربية البيئية لتنمية المهارات
التربية البيئية لتنمية المهارات
حنان توفيق

في إطار التعاون المثمر بين جهاز شؤون البيئة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، أطلقت وزارة البيئة فعاليات برنامج "التربية البيئية لتنمية المهارات" بمكتبة رفاعة الطهطاوى بمحافظة سوهاج ، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال رفع الوعي البيئي وتعزيز فرصهم في ريادة الأعمال الخضراء ، وكخطوة رائدة نحو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مسار التنمية المستدامة.

واكدت  الدكتورة منال عوض، على أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القضايا البيئية ليس مجرد التزام إنساني، بل هو استثمار في طاقات وقدرات قادرة على إحداث فارق حقيقي في مسار التنمية المستدامة، موضحة أن إشراك ذوي الإعاقة في المبادرات البيئية يعزز من مبدأ العدالة والمساواة، ويجعل حماية البيئة قضية يساهم فيها الجميع دون استثناء، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.

واوضحت الوزيرة ان البرنامج يأتى ضمن خطة عمل وطنية تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جهود حماية البيئة، وتوفير فرص تدريبية عملية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة. حيث شارك في البرنامج 25 شاباً وشابة من ذوي الإعاقة، تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً.

وقد تضمن البرنامج  سلسلة من الورش التفاعلية  تناولت  عدد من الموضوعات منها التحديات البيئية المعاصرة ، والسلوكيات الإيجابية تجاه البيئة ،والممارسات الخضراء في الحياة اليومية  ، وطرح افكار لمشروعات بيئية صغيرة قابلة للتنفيذ ،  وعناصر النجاح في ريادة الأعمال البيئية ، وقد تميز البرنامج بتوفير بيئة تدريبية دامجة، شملت مترجمي لغة الإشارة، ومرافقين متخصصين، ومحتوى بصري وسمعي مناسب لجميع المشاركين. إلى جانب إجراء تقييمات لقياس أثر البرنامج على مستوى المعرفة والمهارات.

هذا ومن المقرر تعميم التجربة في عدد من المحافظات الأخرى خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة وطنية شاملة  من اجل ان يصبح هذا البرنامج نموذجاً وطنياً يحتذى به في دمج ذوي الإعاقة في قضايا البيئة، بهدف بناء مجتمع أكثر وعياً، وأكثر شمولاً، وأكثر استدامة.

مستقبل أخضر وزارة البيئة المهارات البيئية المبادرات البيئية لتنمية المهارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

ترشيحاتنا

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 42 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة| صور

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يسلم 26 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة

انتظام الدراسة بمدارس الغربية

تعليم الغربية: انتظام مليون و179 ألف طالب في 2735 مدرسة بثالث أيام الدراسة

بالصور

كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد