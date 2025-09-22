قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
المتحف المصري الكبير يخفض الحد الأقصى لعمر تذاكر الطلاب إلى 24 عامًا بدءًا من يناير 2026
كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين
محافظات

تعليم الغربية: انتظام مليون و179 ألف طالب في 2735 مدرسة بثالث أيام الدراسة

انتظام الدراسة بمدارس الغربية
انتظام الدراسة بمدارس الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مدارس الغربية قد انتظمت الدراسة بها، حيث استقبلت اليوم 2735 مدرسة، حوالي مليون و179 ألف 598 طالب وطالبة، هي جملة أعداد الطلاب المستهدفين بالحضور من طلاب الصفين الأول والثاني والثالث بجميع المراحل والنوعيات، حيث من المقرر وفقا لتعليمات الوزارة، إلحاق الطلاب من جميع المراحل والنوعيات بالمدارس تدريجيا، إلى ان يتم الحاق جميع الطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

توجيهات محافظ الغربية 


وجاء ذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

انتظام الدراسة

كما شهد محيط المدارس بالمحافظة، تنظيم لحركة المرور من قبل مديرية الأمن، وأعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، بالإضافة إلى تضافر كافة الجهود لاستقبال الطلاب خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي، وذلك لتهيئة المناخ المناسب وتوفير بيئة تعليمية جيدة لجميع الطلاب.
وأكد "حسن"، إن جميع مدارس المحافظة استقبلت اليوم طلاب الصفين الأول والثاني والثالث من جميع المراحل، في انتظام وانضباط واستعداد كامل لانطلاق الفصل الدراسي الأول، مضيفاً أن مدارس اليوم تشمل المدارس التي تعمل بنظام الفترتين والفترة الواحدة، وقامت جميع المدارس بتنظيم الطابور الصباحي، وأداء مراسم تحية العلم والنشيد الوطني، والتزم جميع الطلاب بالزي المدرسي، والمظهر اللائق، كما قامت المدارس بإعلان الجداول المدرسية بكل فصل، وتوزيع الإشراف على الأدوار والفناء والبوابات، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة في بعض المدارس.

تسليم الكتب الدراسية 

وكشف وكيل الوزارة، أنه تم التنبيه على ضرورة تسليم الكتب لجميع الطلاب خلال الأسبوع الأول، والتشديد على نظافة الفصول والطرقات والأفنية ودورات المياه، والتشديد أيضاً على إغلاق البوابات، وتواجد مسؤول الأمن بجوار البوابة الرئيسية وبحوزته دفتر الأمن، مع عدم السماح بدخول أي شخص إلا بعد تسجيل الاسم والوظيفة وساعة الحضور والخروج في دفتر الأمن.

وأشار  "حسن" أن مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والوكلاء ولجان المتابعة والمراحل متواجدون بالمدارس منذ الصباح الباكر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية في يومها الثالث، داخل جميع مدارس محافظة الغربية، متمنياً لجميع الطلاب التوفيق، وعام دراسي مكلل بالنجاح.

اخبار محافظة الغربية انتظام الدراسة تعليم الغربية طلاب وطالبات باحثين

