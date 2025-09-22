محافظ كفر الشيخ يسلم 26 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة

شهد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تسليم 26 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور بدر حلمى زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 26 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز المحافظة، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد بلغت 1450 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة.