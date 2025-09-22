هل يعود إمام عاشور للزمالك مرة أخرى؟..الغندور يطرح سؤلاً للجماهير

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤلاً بشأن عودة إمام عاشور للزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :"هل يعود امام عاشور للزمالك مرة أخري و هل يقبل الزملكاوية عودته بعد نهاية عقده سنة ٢٠٢٨".

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن مصير إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، وموقف النادي من رحيل أي لاعب من القوام الأساسي للفريق.



وقال محمد يوسفـ، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر2»: «ملف إمام عاشور، مفيش أي جديد، احنا واخدين قرار إن الأهلي يحترم كل لاعبيه وكل تعاقداته، وهو الأدرى باتخاذ أي قرار بشأن تجديد أو تعديل عقد أي لاعب».

وبسؤاله هل وصل لامام عاشور عروض في الفترة الأخيرة، أجاب: «لم تصل أي عروض رسمية لإمام عاشور، كان هناك عرض بعد عودتنا من كأس العالم للأندية ولكن مكنش قوي».