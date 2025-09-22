قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بمصنع 270 الحربي
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة لمصر: سنواصل العمل
مصر ورواندا تتوسعان في التعاون بمجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة
الكرملين عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتسوية الصراع
المفرخ السمكي بالشلال.. مشروع حيوي لدعم التنمية المستدامة في أسوان
مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال عامين
بث مباشر.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى بعثة فلسطين في لندن
تبدأ من 50 جنيها.. أسعار استمارات البطاقة الشخصية 2025
كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب
نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف تفاصيل تسجيل منزله عالميا وعودة الزياراتlخاص
4 تماثيل و3 آلاف دولار.. سقوط عصابة النصب على مهووسي شراء الآثار بأكتوبر
رئيس الأركان الإيراني: لن نقف متفرجين وسنرد على تهديدات المتغطرسین بما يفوق التصور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أمهات مصر: مبادرة صحح مفاهميك ستعالج السلوكيات السلبية في المجتمع

عبير أحمد
عبير أحمد
ياسمين بدوي

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بالمبادرة الوطنية «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية  رئيس  الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أنها خطوة مهمة نحو بناء وعي حقيقي ومستدام للأجيال القادمة.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان أمس إن المبادرة تمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا لتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومعالجة السلوكيات السلبية التي تهدد استقرار المجتمع، خاصة ما يتعلق بالغش والتنمر والعنف ضد الأطفال وتعاطي المخدرات والإلحاد ونشر الإحباط، لافتة إلى أن إشراك المدارس والجامعات وقصور الثقافة في المبادرة يعزز من أثرها الإيجابي على الوعي الطلابي والأسري.

وأضافت أن أولياء الأمور يلعبون دورًا رئيسيًا في إنجاح المبادرة، من خلال الحوار الدائم مع أبنائهم، وغرس القيم الصحيحة في نفوسهم، والتعاون مع المؤسسات التعليمية والدينية لترسيخ الانتماء الوطني وحماية عقول الشباب من أي أفكار متطرفة أو هدامة.

ودعت إلى تخصيص حصص توعية داخل المدارس تتناول القضايا التي تطرحها المبادرة، مثل السلوكيات الإيجابية، مواجهة التنمر، مكافحة الغش، وقبول الآخر، مؤكدة أن المدرسة هي البيئة الأولى التي يمكن أن تُترجم فيها المبادرة إلى واقع عملي مؤثر على سلوك الطلاب وتفكيرهم.

وأكدت أهمية دور وسائل الإعلام بكافة أشكالها في تبني رسائل المبادرة ونشرها على نطاق واسع وبأسلوب مبسط ومؤثر، حتى تصل إلى كل بيت في مصر، مشيرة إلى أن الإعلام شريك أساسي في نشر الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخلق حالة حوار مجتمعي حول القضايا التي تتناولها المبادرة، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري الواعي.

ووجهت الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف على إطلاق هذه المبادرة المهمة، ولكافة الجهات والمؤسسات المشاركة في تنفيذها، مثل وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، الأزهر الشريف، والجامعات المصرية، مؤكدة أن هذا التعاون بين مؤسسات الدولة يعكس رؤية شاملة لبناء وعي مجتمعي حقيقي.

