"مصر العربي الاشتراكي" يجتمع بمرشحيه استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة

عقد المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر الحزب الرئيسي، ضم مرشحي قائمة "صوتك لمصر" والمرشحين على المقاعد الفردية، وذلك ضمن استعدادات الحزب المكثفة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة 2025.

وأكد "الديب" خلال كلمته أن الحزب يدخل هذا السباق الانتخابي برؤية وطنية واضحة تستند إلى دعم الاستقرار، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وتقديم مرشحين يتسمون بالكفاءة، والنزاهة، والخبرة الميدانية في العمل العام.

وأشار إلى أن قائمة "صوتك لمصر" تمثل تحالفًا سياسيًا قويًا يضم شخصيات ذات ثقل شعبي وتمثيل مجتمعي واسع، مؤكداً أنها تعكس تنوع النسيج المصري بكل فئاته وطبقاته.

وشدد على أن الحزب يراهن على وعي المواطن المصري، الذي بات أكثر قدرة على التمييز بين من يعمل بصدق لصالح الوطن، ومن يسعى وراء مصالحه الشخصية.

وفي ختام اللقاء، وجه المستشار إبراهيم الديب رسالة تحفيزية إلى المرشحين، دعاهم فيها إلى الالتزام بالجدية والانضباط، والعمل وسط الناس، والالتحام مع قضاياهم الحقيقية، مؤكدًا أن هدف الحزب ليس فقط التمثيل داخل البرلمان، بل إحداث نقلة نوعية في الأداء السياسي، وفتح صفحة جديدة عنوانها"العمل الجاد من أجل مصر".