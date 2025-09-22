وادي السيليكون تحت ضغط.. رسوم تأشيرات العمالة تهوي بأسهم التكنولوجيا

هوت أسهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة اليوم /الاثنين/ في رد فعل على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم مرتفعة على تأشيرات العمل من فئة (H-1B) في إطار تشديد سياسات الهجرة ما أثار مخاوف من ارتفاع تكاليف العمالة وصعوبة استقطاب الكفاءات الأجنبية.

وانخفضت أسهم شركات Cognizant Technology Solutions وJP Morgan وIntel، التي تعد من بين أكبر الرعاة لتأشيرات H-1B، بنسبة تتراوح بين 1.2% و1.6% في تعاملات ما قبل السوق.

ووقع الرئيس الأمريكي، يوم الجمعة، قرارا تنفيذيا يفرض بموجبه رسوما قدرها 100 ألف دولار- 60 ضعف التكلفة الحالية - على طلبات تأشيرات H-1B، في محاولة للحد من الإفراط في استخدامها ، وتأشيرة H-1B هي تأشيرة عمل صالحة لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديدها لـ 3سنوات أخرى في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات على توظيف المزيد من العمال الأمريكيين.

ووفق ما أعلنته الإدارة الأمريكية، فستُفرض الرسوم السنوية على الشركات الراغبة في الحصول على تأشيرة عمل H-1B لموظفيها الأجانب وهو ما أثار قلقا واسعا بين كبرى شركات التكنولوجيا والبنوك التي تعتمد على العمالة المتخصصة القادمة من الخارج.

كما أكدت مصادر في القطاع أن بعض الشركات أوصت موظفيها الأجانب بالبقاء داخل الولايات المتحدة أو الإسراع في العودة، لتفادي التعقيدات المحتملة الناتجة عن القرار الجديد.

ويذكر أن تأشيرات H-1B تُعد أداة رئيسية لشركات التكنولوجيا الأمريكية لاستقطاب المبرمجين والمهندسين والخبراء من مختلف دول العالم ما يجعل أي قيود إضافية على هذه التأشيرات عاملا مؤثرا في تنافسية ومرونة القطاع. كما أثارت جدلا بشأن مستقبل توظيف الكفاءات الأجنبية في الولايات المتحدة.

ووفق تقرر صحيفة الجارديان البريطانية، تمثل هذه الزيادة ضربة قوية لشركات التكنولوجيا الكبرى، التي تعتمد بشكل كبير على مثل هذه التأشيرات لتوظيف المهندسين والعلماء والمبرمجين من الخارج، وخاصة الهند.

في المقابل، حثت بعض الشركات في وادي السيليكون- مركز أمريكي عالمي لصناعة التكنولوجيا والشركات الناشئة- موظفيها على عدم السفر خارج البلاد ودفع ذلك البيت الأبيض إلى توضيح أمس /السبت/ أن الرسوم المرتفعة الجديدة تُطبق فقط على المتقدمين الجدد، وستكون دفعةً واحدة فقط.

كانت الهند أكبر المستفيدين من تأشيرات H-1B، حيث شكلت 71% من التأشيرات المعتمدة العام الماضي.

وردت الحكومة الهندية على الرسوم الجديدة المفروضة على العمالة الماهرة ، محذرة من أنها ستُسفر عن "عواقب إنسانية" نتيجة "اضطرابات أسرية".

وفي الهند انخفضت أسعار أسهم شركتي التكنولوجيا الهنديتين، إنفوسيس وتاتا كونسلتينج سيرفيسز، اللتين تبلغ قيمتهما مليارات الدولارات، بنحو 3% ، تستخدم الشركتان برنامج H1-B لتوظيف آلاف العمال الهنود لدى عملاء أمريكيين.

بدروها تتوقع دراسة متخصصة أن الشركات ستتعامل مع القرار بطريقتين: أولا، تكثيف نقل الوظائف إلى الخارج في دول مثل الهند والفلبين والمكسيك، وثانيًا، تسريع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتعويض النقص في الكفاءات البشرية بحيث يتم استبدال جزء من العمالة الأجنبية بالحلول التقنية المتقدمة، وهو ما قد يأتي بنتائج عكسية لسياسة واشنطن الهادفة لتوظيف خريجي العلوم والهندسة الأمريكيين.