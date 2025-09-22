بوتين: مستعدون لمواصلة الالتزام بالقيود وفقا لمعاهدة ستارت لمدة عام

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /الاثنين/، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، أن روسيا قادرة على الرد على أي تهديدات .

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" عن بوتين قوله : "أود أن أبدأ اليوم بقضية أخرى ذات أهمية حاسمة لحماية مصالحنا الوطنية، وسيادة روسيا، والأمن الدولي بشكل عام، دون أي مبالغة. وأنا أشير إلى الحالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي.".

وأوضح بوتين أنه "خطوة بخطوة، تم تفكيك نظام الاتفاقيات السوفيتية الأمريكية والروسية الأمريكية بشأن السيطرة على الصواريخ النووية والأسلحة الدفاعية الاستراتيجية بالكامل تقريبا " .

وأردف قائلا: إن خططنا لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد يتم بناؤها مع مراعاة الوضع العالمي المتغير ويتم تنفيذها بالكامل وفي الوقت المحدد".

وأضاف: "للأسف، يستمر تدهور الوضع، نتيجةً للتأثير المشترك لعدد من العوامل، بعضها سلبي، والتي تُفاقم المخاطر الاستراتيجية القائمة وتُنشئ أخرى جديدة".

وتابع: "نحن واثقون من موثوقية وفعالية قواتنا الردعية الوطنية. ولكن في الوقت نفسه، لسنا مهتمين بتصعيد التوترات أو تأجيج سباق التسلح".

وقال بوتين: "أؤكد، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك، أن روسيا قادرة على الرد على أي تهديدات قائمة أو ناشئة".

وأكد أن "روسيا لقد شرعت دائما في تفضيل وأولوية الأساليب السياسية والدبلوماسية للحفاظ على السلام الدولي على أساس مبادئ المساواة وعدم قابلية الأمن للتجزئة والنظر المتبادل في المصالح".

وأشار بوتين إلى أن تصرفات الغرب أدت إلى تقويض أسس العلاقات البنّاءة بين القوى النووية.

