قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقرر بالحوار الوطني: اعتراف بريطانيا و دول كثيرة بدولة فلسطين مكسب مهم

فلسطين
فلسطين
محمد الشعراوي

وصف مقرر لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب السابق، الدكتور مهندس محمد عبد الغني، اعتراف بريطانيا وعدد كبير من الدول بدولة فلسطين بالمكسب المهم الذي لم يكن ليتحقق لولا "ملحمة طوفان الأقصى" التي أعادت القضية إلى محور اهتمام العالم وأظهرت الوجه العدواني لهذا الكيان، مشددًا على ضرورة أن تستثمر الدول العربية هذه الموجة الدولية من الدعم والتأييد لحقوق الشعب الفلسطيني في تحركات أكثر جرأة لصالح القضية الفلسطينية.

وقال عبد الغني في بيان له: "يأتي قرار بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين ضمن موجة تاريخية من القرارات الدولية بالاعتراف بالحق الفلسطيني من دول كبرى، مثل كندا، وأستراليا، والبرتغال، كما تدرس الدنمارك قرارًا مماثلًا، وغيرها الكثير من الدول".

وأشار مقرر لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني إلى أن هذه التحركات الدولية الشجاعة تأتي في ظل عدوان إسرائيلي جبان ومتوحش ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، سواء في غزة أو في الضفة، مضيفًا أن هذه القرارات تعزز من موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتوفر ظهيرًا سياسيًا لا يمكن الاستهانة به في أي مواجهة محتملة مع العدو الإسرائيلي، سواء على المستوى الدبلوماسي، أو بأي وسيلة من وسائل الدفاع عن الحقوق، وصيانة الأمن القومي المصري والعربي.

وختم عبد الغني: " الدول الغربية أدركت أن نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة لا يعول عليها، وسارعت إلى هذه القرارات لقناعتها بأنه لا يوجد ما يسمى بالشريك الإسرائيلي.

فلسطين الحوار الوطني محمد عبد الغني القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

ترشيحاتنا

سما المصري

أجرها 50 ألف جنيه.. المطعني يكشف كواليس أزمته مع سما المصري

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

اختفاء اسورة ملكية

عممت صورتها … قصة اختفاء أسورة ملكية من معمل ترميم بالمتحف المصري

بالصور

محافظ الشرقية يستقبل نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والوفد المرافق له

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رفضا للإبادة.. الإيطاليون يخرجون في المطر من أجل فلسطين |شاهد

مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
مظاهرات إيطاليا لأجل غزة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد