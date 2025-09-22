مقرر بالحوار الوطني: اعتراف بريطانيا و دول كثيرة بدولة فلسطين مكسب مهم

وصف مقرر لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب السابق، الدكتور مهندس محمد عبد الغني، اعتراف بريطانيا وعدد كبير من الدول بدولة فلسطين بالمكسب المهم الذي لم يكن ليتحقق لولا "ملحمة طوفان الأقصى" التي أعادت القضية إلى محور اهتمام العالم وأظهرت الوجه العدواني لهذا الكيان، مشددًا على ضرورة أن تستثمر الدول العربية هذه الموجة الدولية من الدعم والتأييد لحقوق الشعب الفلسطيني في تحركات أكثر جرأة لصالح القضية الفلسطينية.

وقال عبد الغني في بيان له: "يأتي قرار بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين ضمن موجة تاريخية من القرارات الدولية بالاعتراف بالحق الفلسطيني من دول كبرى، مثل كندا، وأستراليا، والبرتغال، كما تدرس الدنمارك قرارًا مماثلًا، وغيرها الكثير من الدول".

وأشار مقرر لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني إلى أن هذه التحركات الدولية الشجاعة تأتي في ظل عدوان إسرائيلي جبان ومتوحش ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، سواء في غزة أو في الضفة، مضيفًا أن هذه القرارات تعزز من موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتوفر ظهيرًا سياسيًا لا يمكن الاستهانة به في أي مواجهة محتملة مع العدو الإسرائيلي، سواء على المستوى الدبلوماسي، أو بأي وسيلة من وسائل الدفاع عن الحقوق، وصيانة الأمن القومي المصري والعربي.

وختم عبد الغني: " الدول الغربية أدركت أن نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة لا يعول عليها، وسارعت إلى هذه القرارات لقناعتها بأنه لا يوجد ما يسمى بالشريك الإسرائيلي.