أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات

ما هو الدعاء أول الصلاة؟.. 4 صيغ وردت عن النبي
ماذا يعني اعتراف أستراليا وكندا وبريطانيا بدولة فلسطين؟
ماليزيا تتسلم طائرات مسيرة من اليابان لتعزيز المراقبة البحرية في بحر الصين الجنوبي
رئيس وزراء اسكتلندا يدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تحويل مدير مدرسة إلى الشئون القانونية واستبعاد آخر بالجيزة
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
رياضة

يرى أحمد السيد نجم الأهلي السابق، أن تواجد عماد النحاس على رأس القيادة الفنية للأهلي هو الأفضل للأهلي في الفترة الحالية بدلا من تعيين مدير الفني أجنبي أقل من اسم الأهلي.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: قرار تعيين ريبيرو من البداية كان خاطئ من البداية وانا مع استمرار عماد النحاس مع الاهلي لحد شهر يناير

وأضاف: عماد النحاس يسير بشكل جيد مع الأهلي ونتائج الفريق تحت قيادته مميزة، أنا مع استمراره إلى شهر يناير المقبل حال عدم وجود اسم مدير فني يليق بالأهلي.

وتابع: مباراة القمة المقبلة ليس لها أي معايير أو مقاييس بصرف النظر عن نتائج الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصل:  تراجع نتائج الفريقين ليس مؤثر وغياب إمام عاشور ليس مؤثرا، ولكنه لاعبي كبير ومباراة القمة الأهم فيها أن يكون اللاعبين رجالا.

