أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات

يرى أحمد السيد نجم الأهلي السابق، أن تواجد عماد النحاس على رأس القيادة الفنية للأهلي هو الأفضل للأهلي في الفترة الحالية بدلا من تعيين مدير الفني أجنبي أقل من اسم الأهلي.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: قرار تعيين ريبيرو من البداية كان خاطئ من البداية وانا مع استمرار عماد النحاس مع الاهلي لحد شهر يناير

وأضاف: عماد النحاس يسير بشكل جيد مع الأهلي ونتائج الفريق تحت قيادته مميزة، أنا مع استمراره إلى شهر يناير المقبل حال عدم وجود اسم مدير فني يليق بالأهلي.

وتابع: مباراة القمة المقبلة ليس لها أي معايير أو مقاييس بصرف النظر عن نتائج الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصل: تراجع نتائج الفريقين ليس مؤثر وغياب إمام عاشور ليس مؤثرا، ولكنه لاعبي كبير ومباراة القمة الأهم فيها أن يكون اللاعبين رجالا.