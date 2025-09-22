قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
برلمان

العسيلي: مؤتمر نيويورك يعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي

حسن رضوان

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر "حل الدولتين"، المنعقد حاليًا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُعد لحظة فارقة في مسار القضية الفلسطينية، وإعادة حقيقية لها إلى صدارة الأجندة الدولية، بعد سنوات من التهميش والصمت الدولي.

وأكدت العسيلي، في بيان صحفي اليوم، أن أنظار العالم تتجه نحو نيويورك، حيث تتبلور جهود دولية لإحياء عملية السلام، وسط مشاركة فاعلة ومؤثرة من الدولة المصرية، ممثلة في رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس الدور الريادي والتاريخي لمصر في الدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشددت النائبة على أن موقف مصر ثابت وراسخ لا يتغير تجاه حل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القادر على إنهاء الصراع وتحقيق سلام شامل وعادل، مؤكدة أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت: “هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل محاولة دولية جادة لإعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني، وكسر الجمود السياسي الذي عطّل عملية السلام لسنوات. كما أن الإعلان الفرنسي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل تطورًا نوعيًا، يُمكن أن يُلهم دولًا أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، بما يُعزز المسار السياسي الدولي نحو حل نهائي.”

وأوضحت العسيلي أن تبني المجتمع الدولي لخيار حل الدولتين له أبعاد سياسية وإنسانية تتجاوز إنهاء الاحتلال فحسب، بل يُعيد تعريف الصراع من كونه صراع وجود إلى صراع سياسي يمكن حله بالحوار والتفاوض، وهو ما يشكل خطوة جوهرية نحو تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي ختام بيانها، دعت العسيلي جميع القوى الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، ودعم هذا التوجه الجاد نحو السلام، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، مؤكدة أن ما يجري في نيويورك قد يكون بداية جديدة لمسار طويل طال انتظاره.

مجلس النواب النائبة نجلاء العسيلي نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة القضية الفلسطينية

