استخدموا العصى والسلاح الأبيض.. القبض على طرفى مشاجرة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالمنيا.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة سمالوط شرق بحدوث مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص، وطرف ثان 3 أشخاص جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لوجود خلافات بينهم، وقد تعدى على إثرها الطرفين على بعضهما بالضرب بالعصى الخشبية والأسلحة البيضاء.

وتم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (عصا خشبية – 2 سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





