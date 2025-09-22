كير ستارمر: على إسرائيل وقف هجومها في غزة والسماح بتدفق المساعدات

وجه كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا، رسالة لإسرائيل، قائلا: "أحث الحكومة الإسرائيلية على وقف الهجوم على غزة والسماح بتدفق المساعدات"، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، وجه مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني في القاهرة، رسالة لمصر؛ بعد ساعات من إعلان بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وأكد ريتشاردسون، في بيان أمس الأحد، أن مصر تلعب- بصفتها وسيطا في وقف إطلاق النار والمسار الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة- دورا محوريا في هذه المرحلة.

وقال: "سنواصل العمل عن كثب مع القاهرة والحلفاء الآخرين من أجل تحقيق سلام دائم".

وأشار ريتشاردسون إلى أن الاعتراف البريطاني بفلسطين “قرار تاريخي” يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن جهود دولية منسقة لإحياء مسار السلام.