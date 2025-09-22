عليكم بالجد والاجتهاد.. عميد حقوق كفر الشيخ يوجه رسالة لطلاب الكلية

وجه الدكتور ماهر أبو خوات، أستاذ القانون الدولي، وعميد كلية الحقوق جامعة كفر الشيخ، رسالة إلى أبنائه الطلاب والطالبات في مستهل عامهم الدراسي الجديد.

وقال أبو خوات، أبنائي وبناتي طلاب كلية الحقوق، زملائي أعضاء هيئة التدريس والعاملين الكرام.. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا مع بداية عام دراسي جديد، مليء بالأمل والطموح والتفاؤل.

وأضاف، قائلاً: إن كلية الحقوق هي منارة للعلم والفكر القانوني، وهي المكان الذي تُبنى فيه العقول وتتأسس فيه القيم، لنصنع معًا جيلاً جديدًا من رجال القانون، حاملي رسالة العدالة، والمدافعين عن الحقوق والحريات.

وتابع: أعزائي الطلاب، أنتم أمل المستقبل، وثقتنا بكم كبيرة في أن تكونوا جادّين في تحصيل العلم، ملتزمين بالقيم الجامعية والأخلاقية، مدركين لمسؤولياتكم تجاه أنفسكم ووطنكم. واعلموا أن الاجتهاد والمثابرة هما الطريق لتحقيق طموحاتكم، وأن أبواب الكلية وأعضاء هيئة التدريس مفتوحة دومًا لدعمكم ومساندتكم.

واختتم حديثه: وبهذه المناسبة، أدعوكم جميعًا إلى جعل هذا العام الدراسي عامًا للجد والاجتهاد، عامًا للتميز والإبداع، عامًا يحمل بين جنباته إنجازات تليق بتاريخ كليتنا العريقة ورسالتها السامية.. وفقنا الله جميعًا لما فيه الخير والفلاح، وجعل هذا العام مكللًا بالنجاح والتوفيق، وحفظ الله مصرنا الحبيبة.