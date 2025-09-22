مشادة تحولت لمشاجرة.. عامل ينهي حياة تاجر مواشي في كفر الشيخ

تمكنت مباحث قلين بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط عامل له معلومات جنائية؛ لاتهامه بقتل تاجر مواشي باستخدام سلاح ناري إثر نشوب مشاجرة بينهما.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول أحمد .ا 43 سنة، تاجر مواشي، إلى مستشفى قلين التخصصي مصابًا برش خرطوش بالصدر من الناحية اليمنى وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة، وجرى إيداعه تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات والمعلومات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وم.ج 38 سنة، عامل، سبق اتهامه في 3 قضايا، تطورت بينهما لمشاجرة، فقام المتهم بالتعدي على المجني عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته مستخدماً فرد خرطوش محلي الصنع أثناء تواجدهما بمدينة قلين.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 4596 لسنة 2025 إداري مركز قلين، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.