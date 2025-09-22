سقوط سيارة ملاكي بترعة الملاح بأسيوط وإنقاذ قائدها

سقطت سيارة ملاكي بترعة الملاح بالطريق الدائري بحي غرب مدينة أسيوط وأصيب قائدها مساء اليوم الإثنين.

سقوط سيارة ملاكي بترعة الملاح

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط سيارة ملاكي بترعة الملاح بالطريق الدائري .

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وتبين سقوط سيارة ملاكي بترعة الملاح وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ قائدها وجرى نقله إلى مستشفى الإيمان العام.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.