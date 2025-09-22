قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي 6 أكتوبر يوقع بروتوكول تعاون مع خورفكان الإماراتي.. الخميس

الدكتور عبد اللطيف صبحي
الدكتور عبد اللطيف صبحي

في إطار تعزيز العلاقات الرياضية العربية وخاصة مع دولة الإمارات، يوقع نادي 6 أكتوبر برئاسة الدكتور عبد اللطيف صبحي بروتوكول تعاون مع إدارة نادي خورفكان الرياضي بدولة الإمارات، يوم الخميس المقبل بمقر النادي .

ومن المنتظر، أن يحضر توقيع البروتوكول كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، والمهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وعيسي هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي.

من جانبه ، أكد دكتور عبد اللطيف صبحي  رئيس نادي 6 أكتوبر ، أن البروتوكول مع نادي خورفكان يشهد سبل التعاون المشترك بين الناديين، ليحقق تعاون رياضي شامل يهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم زيارات متبادلة، والتعاون في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية المشتركة.

وأضاف عبد اللطيف صبحي، أن إمكانيات نادي 6 أكتوبر، وعدد أعضائه، والأنشطة المتنوعة التي يقدمها، بالإضافة إلي الطفرة الانشائية والرياضية التي يشهدها النادي خلال الفترة الماضية ، جعلته من الأندية الكبيرة ، مؤكدًا أن التعاون مع نادي بحجم خورفكان سيشكل إضافة كبيرة للطرفين.

وشدد رئيس نادي أكتوبر ،  على أهمية استمرار التواصل وتفعيل البروتوكول مع نادي كبير مثل نادي خورفكان  الاماراتي يخدم الحركة الرياضية في البلدين الشقيقين، ويعزز من فرص التطوير والنمو في مختلف الجوانب الإدارية والفنية.

نادي 6 ‏أكتوبر الدكتور عبد اللطيف صبحي الإمارات نادي خورفكان الرياضي أشرف صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

محمد صلاح

سيف زاهر يكشف نجاحات محمد صلاح في موسم 2024/2025

أفشة

شوبير يكشف سبب استبعاد أفشة من مباراة حرس الحدود

شعار الزمالك

الزمالك يعيد تشكيل المكتب التنفيذي ويكلف هشام نصر بتقديم التصور الجديد

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

الحليب الذهبي
الحليب الذهبي
الحليب الذهبي

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد