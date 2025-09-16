قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بطولة ودية لكرة الماء بنادي مدينة 6 أكتوبر

كرة الماء
كرة الماء
إسلام مقلد

نجح نادي مدينة 6 أكتوبر في تحقيق خطوة مميزة للعبة كرة الماء، بعدما نظم أول بطولة ودية مخصصة لمرحلة 2014، والتي أقيمت على مدار يومي 12 و13 سبتمبر داخل مجمع حمامات السباحة بالنادي، وسط مشاركة واسعة من أكبر الأندية المصرية في اللعبة.

مشاركة كبرى الأندية في البطولة

شهدت البطولة مشاركة أندية الأهلي، الزمالك، الجزيرة، هيئة قناة السويس، الصيد، سبورتنج، وسموحة، وهو ما أضفى قوة وندية كبيرة على أجواء المنافسات، التي لاقت إشادة واسعة من جميع الفرق المشاركة.

إشادة بالتنظيم وتطور اللعبة داخل نادي 6 أكتوبر

وأعربت الوفود المشاركة عن إعجابها بالتنظيم المتميز وحسن الاستقبال من قبل نادي 6 أكتوبر، مؤكدين أن المستوى الفني ظهر بصورة قوية، مع تطور ملحوظ في أداء فريق النادي الذي قدّم وجوهًا لامعة خلال المنافسات، على رأسهم الحارس سليم مصطفى، واللاعبان حمزة حفني وسفيان سمير، الذين خطفوا الأنظار بأدائهم المميز.

نتائج البطولة وترتيب الفرق

جاءت المنافسات قوية حتى الأمتار الأخيرة، وأسفرت عن النتائج التالية:

المركز الأول: الجزيرة

المركز الثاني: هيئة قناة السويس (أ)

المركز الثالث: الزمالك

المركز الرابع: سبورتنج

المركز الخامس: 6 أكتوبر (أ)

المركز السادس: الصيد

المركز السابع: هيئة قناة السويس (ب)

المركز الثامن: 6 أكتوبر (ب)

المركز التاسع: الأهلي

المركز العاشر: سموحة

إدارة واعية خلف النجاح

وجاء هذا النجاح بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من إدارة النادي وجهازه الفني، حيث يترأس مجلس الإدارة الدكتور عبد اللطيف صبحي، ويشرف على النشاط الرياضي الدكتور أحمد حسين، فيما تولى القيادة الفنية محمد سمير (مدير فني)، بمساعدة كل من صلاح (مدرب عام)، عبيد أحمد أمين، رماح سليمان (مدربين)، إلى جانب الإداري عبد الرحمن محمد.

بهذا التنظيم المميز والمستوى الفني المبشر، وضع نادي مدينة 6 أكتوبر نفسه في مصاف الأندية الساعية لدعم وتطوير لعبة كرة الماء في مصر، ما يبشر بمستقبل واعد للاعبين الناشئين في هذه اللعبة.

