أحمد موسى: السلام في الشرق الأوسط وهم ونتنياهو يهدد جميع الدول بدعم أمريكي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المبعوث الأمريكي لدى سوريا، توماس براك، صرّح بأن “السلام في الشرق الأوسط مجرد وهم”، معتبرًا أن هذا التصريح يكشف حقيقة المشهد السياسي الحالي، حيث يتصرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكأن الشعوب غير موجودة، ويفعل ما يشاء بلا قيود.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن خطورة الموقف تكمن في أن نتنياهو لا يعترف باتفاقيات سلام أو خطوط حمراء، ويمكن أن يهدد أي دولة، ما يعني أن الخطر يمتد إلى العالم بأسره.

وأشار إلى أن نتنياهو أعلن أن “العام القادم هو العام الآمن لإسرائيل”، في الوقت الذي لا يكف فيه عن التهجم على مصر.

وأضاف موسى أن إسرائيل لا تسعى للسلام في هذه المرحلة، وأن القادم أسوأ مما مضى، خاصة مع تهديدات نتنياهو للدول التي اعترفت بفلسطين، واصفًا إياه بـ”مجرم حرب” يسعى وراء أطماع بلا حدود بدعم أمريكي كامل.

كما لفت إلى أن المؤتمرات العالمية الكبرى يجري الإعداد لها منذ أسابيع، وليس بشكل مفاجئ كما يعتقد البعض. وانتقد موسى سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلاً إنه يختلف بين ولايته الأولى والثانية، حيث لم يسع لتحقيق السلام فعليًا، بل دعم إسرائيل عسكريًا بمليارات الدولارات، ومنح نتنياهو الضوء الأخضر لضم الضفة الغربية، على عكس الرئيس جو بايدن الذي رفض تلك الخطوة.

وختم موسى بأن السلام كان ممكنًا منذ عقود، لكن ما يجري اليوم يبرهن على غياب أي أفق حقيقي لتحقيقه.