اليوم.. محاكمة 40 متهما في قضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان

تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 40 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهيكل الإدارى للإخوان بمدينة نصر».

صدر القرار، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وائل عمران، وغريب عزت، ومحمود زيدان، وأمانة سر، ممدوح عبدالرشيد.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين الأولين قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع، وأمنه للخطر، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2017، حتى 21 يناير 2023، إذ تولى كل منهما قيادة بالهيكل الإدارى لجماعة الإخوان، ثم انضم باقى المتهمين إلى تلك الجماعة، مع علمهم بأغراضها، كما وجهت النيابة لبعضهم تهمة تمويل الإرهاب.