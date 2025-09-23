قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
طريقة وضع اليدين في الصلاة.. اعرف كيفيتها الصحيحة
وزير الزراعة: لا علاقة لزيادة الصادرات بارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
ما حكم الكذب فى الرؤيا؟.. الإفتاء توضح
حكم صلاة المرأة بالبنطلون في حضرة الرجال.. دار الإفتاء تجيب
تركيا.. مصرع شخص وإصابة آخرين إثر انفجار في أنطاليا
رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر
وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية
ليس الإصابة.. خالد الغندور يكشف سبب غياب أفشة عن مباراة الأهلي والحدود
مصرع زوجين وإصابة نجلهما في انقلاب ملاكي بالطريق الزراعي في البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. محاكمة 40 متهما في قضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 40 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهيكل الإدارى للإخوان بمدينة نصر».

محاكمة 40 متهما في قضية الهيكل الإداري للجماعة

صدر القرار، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وائل عمران، وغريب عزت، ومحمود زيدان، وأمانة سر، ممدوح عبدالرشيد.

وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين الأولين قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع، وأمنه للخطر، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2017، حتى 21 يناير 2023، إذ تولى كل منهما قيادة بالهيكل الإدارى لجماعة الإخوان، ثم انضم باقى المتهمين إلى تلك الجماعة، مع علمهم بأغراضها، كما وجهت النيابة لبعضهم تهمة تمويل الإرهاب.

مدينة نصر الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى قضية الهيكل الإداري مجمع محاكم بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

شقق سكن لكل المصريين

حجز شقق سكن لكل المصريين 7 بمقدم 25 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم

المضبوطات

وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين

المتهم

دهسا فتاة وحاولا الهرب.. القبض على طالبين بأكتوبر

ترشيحاتنا

ديمبيلي

حلم أصبح حقيقة.. أول تعليق من ديمبيلي بعد تتويجه بالكرة الذهبية

محمد صلاح

إسلام صادق: لن يمنحوا محمد صلاح لقب الأفضل في العالم مهما حقق من إنجازات

احمد حسن

5 هزائم للأحمر في تاريخ مواجهات الأهلي أمام حرس الحدود

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد