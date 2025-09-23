أبنة الكاتب أسامة أنور عكاشة: أخطأت في الموافقة على القيام بجزء سادس من مسلسل "ليالي الحلمية"

أكدت نسرين أنور عكاشة، أبنةً الكاتب والمبدع أسامة أنور عكاشة، أن والدي قدم العديد من الأعمال مع المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ، وكانت أهمها “ليالي الحلمية، وعفاريت السيالة، وكاميليا وشركاه، واهالينا، وإمرأة في زمن الحب”.

وقالت نسرين أنور عكاشة، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن والدي خلال مسيرته في الكتابة للأعمال الفنية، كانت دائما تكون لديه سعادة في العمل مع المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ.

وتابعت أبنةً الكاتب والمبدع أسامة أنور عكاشة، أنه أخطأت في الموافقة على القيام بجزء سادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، مؤكدة أنه كان هناك مناقشات لعرض جزء سادس من المسلسل وتلينا وعود بالحفاظ على قيمة المسلسل، ولكنه فوجئت بتغيير النص وتحدثت مع أيمن بهجت قمر ولكن الإنتاج كان على عجلة من عرض المسلسل.