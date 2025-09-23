10شهداء في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

كشفت تقارير فلسطينية عن ارتقاء نحو 10 شهداء وعدد من الجرحى في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ودعت عشرات الدول الغربية إلى إعادة فتح الممر الطبي بين غزة والضفة الغربية المحتلة، وعرضت تقديم مساعدات مالية وكوادر طبية ومعدات لعلاج مرضى غزة في الضفة الغربية.

قالت الدول في بيان مشترك أصدرته كندا:"نناشد إسرائيل بشدة إعادة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حتى يتسنى استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة، ويحصل المرضى على العلاج الذي يحتاجونه بشدة في الأراضي الفلسطينية".

كانت النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وبولندا من بين الدول الأربع والعشرين الموقعة على البيان.