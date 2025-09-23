Apple تربح 157 مليار دولار في يوم واحد.. وإغلاق قياسي لسهم Nvidia

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة الإثنين بدعم من الارتفاعات القوية لسهمي Apple وNvidia على الرغم من تشكيك بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي في الحاجة إلى مزيد من تخفيضات معدلات الفائدة.

وقال كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في تصريحات منفصلة، ​​إنه على الرغم من أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الذي أجراه المركزي في اجتماع الأسبوع الماضي كان مناسباً لإدارة مخاطر ارتفاع البطالة، إلا أن خفض التضخم لا يزال يمثل الأولوية.

كما أثارت رسوم التأشيرات الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على العمال الأجانب، التي قوبلت بإدانة واسعة النطاق من قِبل المديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا وغيرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قلق بعض المستثمرين.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

وقد ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.14% أي ما يعادل 66 نقطة في جلسة الإثنين ليغلق فوق مستويات 46380 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% ليغلق فوق مستويات 22700 نقطة لأول مرة في تاريخه.

كما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.4% ليسجل ثالث إغلاق قياسي على التوالي.

وقفز سهم Apple بنسبة 4.3% في جلسة الإثنين إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، لتضيف الشركة 157 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن رفعت Wedbush سعرها المستهدف للسهم من 270 دولاراً إلى 310 دولارات بفضل مؤشرات طلب قوية على هاتف iPhone 17.

وقفز سهم Nvidia بنسبة 3.9% في جلسة الإثنين مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً بعد إعلانها عن استثمار 100 مليار دولار في OpenAI.

وأعلنت الشركتان عن شراكة استراتيجية لنشر 10 جيجاواط من أنظمة Nvidia، وأن أول جيجاواط من أنظمة NVIDIA سيتم نشرها في عام 2026 .