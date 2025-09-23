قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
اقتصاد

Apple تربح 157 مليار دولار في يوم واحد.. وإغلاق قياسي لسهم Nvidia

المؤشرات الاميركية
المؤشرات الاميركية
وكالات

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة الإثنين بدعم من الارتفاعات القوية لسهمي Apple وNvidia على الرغم من تشكيك بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي في الحاجة إلى مزيد من تخفيضات معدلات الفائدة.

وقال كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في تصريحات منفصلة، ​​إنه على الرغم من أن خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الذي أجراه المركزي في اجتماع الأسبوع الماضي كان مناسباً لإدارة مخاطر ارتفاع البطالة، إلا أن خفض التضخم لا يزال يمثل الأولوية.

كما أثارت رسوم التأشيرات الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب على العمال الأجانب، التي قوبلت بإدانة واسعة النطاق من قِبل المديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا وغيرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قلق بعض المستثمرين.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

وقد ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.14% أي ما يعادل 66 نقطة في جلسة الإثنين ليغلق فوق مستويات 46380 نقطة لأول مرة في تاريخه.
وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% ليغلق فوق مستويات 22700 نقطة لأول مرة في تاريخه.

كما ارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.4% ليسجل ثالث إغلاق قياسي على التوالي.

وقفز سهم   Apple بنسبة 4.3% في جلسة الإثنين إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، لتضيف الشركة 157 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن رفعت Wedbush سعرها المستهدف للسهم من 270 دولاراً إلى 310 دولارات بفضل مؤشرات طلب قوية على هاتف iPhone 17.

وقفز سهم Nvidia بنسبة 3.9% في جلسة الإثنين مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً بعد إعلانها عن استثمار 100 مليار دولار في OpenAI.

وأعلنت الشركتان عن شراكة استراتيجية لنشر 10 جيجاواط من أنظمة Nvidia، وأن أول جيجاواط من أنظمة NVIDIA سيتم نشرها في عام 2026 .

اسهم شركات ارتفع المؤشر

