تداول 38 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي بمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 12 سفينة فيما تم تداول 38 ألف طن بضائع و(866) شاحنة و(175) سيارة بالإضافة إلى وصول وسفر 1443 راكبا.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع و459 شاحنة و116 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 33 ألف طن بضائع و(407) شاحنات و(59) سيارة.

كما شهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن وهي NADEEN ، ودليلة والحرية2 .. بينما غادرت السفينة ALcudia Express ، فيما غادرت السفينة RIYAN STAR على متنها ( 24 ألف طن فوسفات تصدير إلى باكستان.

وشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي سينا، وآور، وآيلة.. كما استقبل ميناء السويس السفينة CARA .

