مؤشرات الأسواق العربية تتباين في مستهل جلسة الثلاثاء (تحديثات مباشرة)

افتتاح بورصة قطر

تراجع بأقل من 0.1% لبورصة قطر في بداية تداولات جلسة الثلاثاء.. والمؤشر يتداول عند مستويات 11211 نقطة.

تراجع بأقل من 0.1% لبورصة قطر🇶🇦 في بداية تداولات جلسة الثلاثاء .. والمؤشر يتداول عند مستويات 11211 نقطة

افتتاح بورصة الكويت والاسواق الأماراتية

ارتفاع المؤشرات الكويتية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.. والمؤشر الأول يصعد بنحو 0.2%.

وتراجع الأسواق الإماراتية على نحو طفيف.. ومؤشر سوق دبي ينخفض 0.2%.ارتفاع المؤشرات الكويتية🇰🇼 في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء .. والمؤشر الأول يصعد بنحو 0.2% وتراجع الأسواق الإماراتية🇦🇪 على نحو طفيف .. ومؤشر سوق دبي ينخفض 0.2%