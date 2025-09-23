«القومي للمرأة»: حملة وطنية في القرى والنجوع لتعزيز ثقافة التسامح ودور المرأة

قالت الدكتورة ياسمين زكريا المديرة العامة للحملات والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إنّ المجلس أطلق حملة «المرأة والسلام والأمن» في جميع محافظات الجمهورية تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، وتستهدف الوصول إلى القرى والنجوع والكفور، من خلال خطة طرق الأبواب التي تعتمد على التواصل المباشر مع المرأة البسيطة داخل منزلها، لنقل مجموعة من الرسائل التوعوية الخاصة بنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.

وأضافت زكريا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ دور المرأة في تحقيق السلام المجتمعي ليس دورًا ثانويًا.

كما يعتقد البعض، بل دور أساسي ومحوري تقوم عليه الأسرة والمجتمع، مشددة على أنّ المرأة مطالبة دائمًا بنشر قيم المحبة والعدل والحوار، لتنشئة أجيال تدرك أن السلام هو السبيل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والتقدم في أي مجتمع.

وأشارت إلى أنّ الحملة تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أنّ فرق المجلس القومي للمرأة تنزل إلى أرض الواقع، وتتحدث مع السيدات وجهًا لوجه، بهدف غرس مفاهيم التسامح وبناء ثقافة تقبل الاختلاف، كما أنّ تمكين المرأة في هذا السياق أحد أبرز ركائز التنمية والسلام في المجتمع المصري.