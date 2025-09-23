قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عُرف بعلمه واعتداله .. العالم الإسلامي يودع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
وزير التعليم يفتتح مدرسة بالشرقية ويحث التلاميذ على الحضور والاجتهاد
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«القومي للمرأة»: حملة وطنية في القرى والنجوع لتعزيز ثقافة التسامح ودور المرأة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قالت الدكتورة ياسمين زكريا المديرة العامة للحملات والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إنّ المجلس أطلق حملة «المرأة والسلام والأمن» في جميع محافظات الجمهورية تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، وتستهدف الوصول إلى القرى والنجوع والكفور، من خلال خطة طرق الأبواب التي تعتمد على التواصل المباشر مع المرأة البسيطة داخل منزلها، لنقل مجموعة من الرسائل التوعوية الخاصة بنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.

وأضافت زكريا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ دور المرأة في تحقيق السلام المجتمعي ليس دورًا ثانويًا.

 كما يعتقد البعض، بل دور أساسي ومحوري تقوم عليه الأسرة والمجتمع، مشددة على أنّ المرأة مطالبة دائمًا بنشر قيم المحبة والعدل والحوار، لتنشئة أجيال تدرك أن السلام هو السبيل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والتقدم في أي مجتمع.

وأشارت إلى أنّ الحملة تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، لافتة إلى أنّ فرق المجلس القومي للمرأة تنزل إلى أرض الواقع، وتتحدث مع السيدات وجهًا لوجه، بهدف غرس مفاهيم التسامح وبناء ثقافة تقبل الاختلاف، كما أنّ تمكين المرأة في هذا السياق أحد أبرز ركائز التنمية والسلام في المجتمع المصري.

المجلس القومي للمرأة المرأة المرأة والسلام والأمن اليوم العالمي للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

نيمار

ثروة نيمار.. أرقام فلكية تضعه بين أغنى لاعبي العالم

الكرة الذهبية

صاحب الكرة الذهبية مهدد بالغياب عن الحفل في سابقة تاريخية.. ما السبب؟

تعادل مثير .. ألكمار يوقف انطلاقة فينورد المثالية في الدوري الهولندي

تعادل مثير .. ألكمار يوقف انطلاقة فينورد المثالية في الدوري الهولندي

بالصور

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد