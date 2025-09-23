الأنبا توما يشارك في احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي

شارك نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، في احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي، بحضور اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم توثيقي تناول مسيرة الهيئة، وإنجازاتها بمحافظة سوهاج، أعقبه فقرات فنية تضمنت أغنية عن الاختلاف قدمها أطفال مدرسة السلام، واستعراضًا شعبيًا من قصر ثقافة سوهاج، كما شهد الحفل توزيع مائة كرسي متحرك على الأشخاص ذوي الهمم.

وشهد الحفل إطلاق عدد من المبادرات الجديدة في المحافظة، من بينها " المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع" بسوهاج، وافتتاح مركز تنمية الأسرة والطفل بالعوامية بساقلتة، وإطلاق مبادرة "سوهاج صديقة للأشخاص ذوي الهمم"، بالتعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية، ومحافظة سوهاج.

وتضمن الاحتفال أيضًا شهادات حيّة من مواطنين مستفيدين من برامج الهيئة في مجالات التنمية، والحوار والوعي البيئي، سلطت الضوء على قصص نجاح حقيقية، حققت أثرًا ملموسًا في المجتمع.