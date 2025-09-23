قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر للرزق.. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب
خالد طلعت تعليقًا على تجاهل بيراميدز: "استقيموا يرحمكم الله"
القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا توما يشارك في احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي

احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي
احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي
ميرنا رزق

شارك نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، في احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي، بحضور اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم توثيقي تناول مسيرة الهيئة، وإنجازاتها بمحافظة سوهاج، أعقبه فقرات فنية تضمنت أغنية عن الاختلاف قدمها أطفال مدرسة السلام، واستعراضًا شعبيًا من قصر ثقافة سوهاج، كما شهد الحفل توزيع مائة كرسي متحرك على الأشخاص ذوي الهمم.

وشهد الحفل إطلاق عدد من المبادرات الجديدة في المحافظة، من بينها " المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع" بسوهاج، وافتتاح مركز تنمية الأسرة والطفل بالعوامية بساقلتة، وإطلاق مبادرة "سوهاج صديقة للأشخاص ذوي الهمم"، بالتعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية، ومحافظة سوهاج.

وتضمن الاحتفال أيضًا شهادات حيّة من مواطنين مستفيدين من برامج الهيئة في مجالات التنمية، والحوار والوعي البيئي، سلطت الضوء على قصص نجاح حقيقية، حققت أثرًا ملموسًا في المجتمع.

الأنبا توما حبيب الكاثوليك الهيئة القبطية الإنجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتفقد المعاهد الأزهرية ببنها في بداية العام الدراسي الجديد

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء دار الصفا لرعاية الأيتام بحي غرب

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء دار الصفا لرعاية الأيتام

هدايا وزى مدرسي مجانى لزى الهمم بمطروح

خدمات طبية علاجية مجانية وزي وشنط مدرسية لذوي الهمم بمطروح

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات
هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد