7 غيابات لـ الزمالك أمام الجونة في الدوري

يستضيف الزمالك نظيره الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
يدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات على كل من سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، المصري، والإسماعيلي، وتعادل وحيد أمام المقاولون العرب، وخسارة واحدة أمام وادي دجلة.
ويعاني الفريق الأبيض من غيابات عديدة قبل مواجهة الجونة، حيث يغيب عن صفوفه سبعة لاعبين لأسباب مختلفة، أبرزهم صفقات الفريق الجديدة ولاعبين دوليين، إضافة إلى إيقافات وإصابات.
قائمة الغائبين عن الزمالك أمام الجونة
- محمد شحاتة: بسبب الإصابة
- محمود جهاد: لعدم الجاهزية الفنية
- سيف الدين الجزيري: لأسباب فنية
- محمد السيد: لانضمامه إلى معسكر منتخب الشباب
- محمود حمدي "الونش": للإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء
- خوان ألفينا بيزيرا : للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث
- محمود بن تايك: للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث