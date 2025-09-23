مصرع شخص في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

لقي شخص مصرعه في مشاجرة بالاسلحة النارية على اثر خصومة ثارية بين عائلتين بقرية عرب العطيات البحرية بمركز أبنوب بأسيوط.

تجدد خصومة ثارية بين عائلتين بأبنوب



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بإطلاق أعيرة نارية كثيفة بقرية عرب العطيات البحرية في مشاجرة بين عائلتين على إثر خصومة ثأرية بينهما .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إطلاق أعيرة نارية بين أفراد من عائلتي " الجرابعة و اولاد بدوي على إثر خصومة ثأرية قديمة بينهما .



أسفر الحادث عن مقتل " عبد العزيز . ع . ب " 46 عامًا، من عائلة أولاد بدوي وتمكنت قوات الأمن من السيطرة ووقف إطلاق النار ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .