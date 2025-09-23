مدير تعليم المنوفية يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة قويسنا التعليمية

زار الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية عدد من مدارس إدارة قويسنا التعليمية، لمتابعة انضباط الدراسة والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، بحضور رئيس قسم التعليم الثانوي بالإدارة

حيث شهد طابور الصباح والبرنامج الإذاعي وتحية العلم بمدرسة الشهيد الهامي عبد المنعم الثانوية بنين، مؤكداً على أهمية غرس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن في نفوس الطلاب.

كما تفقد عدداً من الفصول الدراسية للصفين الأول والثاني والمعامل الدراسية، وناقش الطلاب في بعض المواد الدراسية، موجهاً بضرورة الالتزام بالانضباط والحضور وعدم الغياب لما له من أثر إيجابي في تحقيق الاستفادة الكاملة من العملية التعليمية.

واصل صلاح، جولته بزيارة مدرسة عرب الرمل الإعدادية المشتركة، مدرسة عرب الرمل الثانوية، ومدرسة الشهيد نقيب محمد بيومي صقر الابتدائية بأجهور الرمل، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية، مشدداً على الالتزام بالمناهج المقررة من الوزارة، والاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية التي تسهم في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم.

وخلال جولته، هنأ وكيل الوزارة الطلاب والمعلمين ببداية العام الدراسي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً دراسياً مكللاً بالنجاح والتفوق، مشيداً بجهود الإدارات التعليمية ومديري المدارس وهيئات التدريس في تهيئة المناخ المناسب والجاذب للتعلم.