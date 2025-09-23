عرضن أنفسهن على أحد التطبيقات.. القبض على 4 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 سيدات لقيامهمن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 4 سيدات "لـ 3 منهن معلومات جنائية"، بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهن إعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.