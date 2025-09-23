قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انتظام الدراسة بمدارس الإسكندرية في ثالث أيام العام الدراسي الجديد

جولة بمدارس الإسكندرية
جولة بمدارس الإسكندرية
أحمد بسيوني

 أجرى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، جولة تفقديّة لمتابعة انتظام الدراسة بعدد من مدارس المحافظة، حيث بدأ جولته بمتابعة مدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بإدارة وسط التعليمية، وذلك بحضور عادل حسين مدير عام الإدارة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وأشاد مدير المديرية بانضباط الحضور وكثافة الفصول وإعداد القوائم والجداول المدرسية ، وقد وجه بالاستفادة بكافة الإمكانات المتاحة و مستوى نظافة المدرسة والإشراف المدرسي اليومي، وتفقد بعض حجرات الأنشطة التربوية.

ووجه رسالته للمعلمين فى مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية ببذل كل الجهد للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية واستثمار التكنولوجيا لتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لبناتنا الطالبات.

ووجّه للطالبات رسالة طمأنة مؤكدًا على ضرورة حضورهم لمتابعة دروسهم أولا بأول والحصول على درجات المواظبة وأعمال السنة والتقييمات اليومية ..

وقد وجه مدير المديرية بتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور ، ووجه في رسالته لأولياء الأمور بضرورة التزام أبنائنا الطلاب بالحضور والمواظبة وإعلاء قيمة الانضباط .

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وتنمية وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم.

الاسكندرية تربية وتعليم انتظام الدراسة جولة تفقدية إدارة وسط

5 أطعمة تزيد طاقة طفلك وقت الدراسة ومع بدايات برد الخريف

إنجاز جديد.. 41 عالما من جامعة الزقازيق بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

