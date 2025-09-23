عادل مأمون عتمان: دعم جهود الدولة المصرية ورؤية جديدة للنهوض بالشباب على رأس الأولويات

قال النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ ، عن محافظة الغربية عن حزب الجبهة الوطنية ، إن أول أهدافه بعد فوزه بعضوية مجلس الشيوخ هو دعم جهود الدولة المصرية في التنمية ومواجهة التحديات.

وأضاف عتمان في تصريحات للمحررين البرلمانيين، علي هامش حفل استقبال النواب الجدد بمجلس الشيوخ ، أن المواطن المصري وهمومة على راس الأولويات، وأن هدفه سينصب بشكل كبير علي المساهمه في القوانين والرؤي التي تقدم رؤية جديدة للنهوض بالشباب ، الذي يعتبره طاقة المستقبل .

وبين نائب الشيوخ عن حزب الجبهه بأنه خادم لاهالي الغربية وسيسعي بكل صدق للاستماع لمشاكلهم والسعي في ايجاد حلول لهم.

وقدم عادل عامان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتاح للمصريين مناخ ديمقراطي يسمح ببمارسة سياسيه بشفافيه وديمقراطيه منضبطه تعبر عن حضارة الشعب المصري العظيم.

من ناحيته أكد المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن الأمانة العامة قد انتهت من وضع اللمسات النهائية استعدادًا لاستقبال الأعضاء المنتخبين الفائزين بعضوية المجلس فى الفصل التشريعى الثانى (2025 – 2030).

وأوضح عتمان أن الأمانة العامة أتمّت طباعة بطاقات العضوية، تمهيدًا لتسليمها خلال حفل الاستقبال ، بمقر المجلس الحالى فى التحرير.

وأشار إلى أن فعاليات الاستقبال ستُعقد على يومين؛ يخصص اليوم الأول للأعضاء الفائزين بنظامى القائمة والفردى عن محافظات قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا، فيما يُخصص اليوم الثانى (الأربعاء) للأعضاء الفائزين بنظامى القائمة والفردى عن محافظات قطاعات شمال ووسط وجنوب الصعيد، إلى جانب قطاع غرب الدلتا.

ودعت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ الأعضاء المنتخبين للفصل التشريعى الثانى (2025 – 2030) لحضور حفل الاستقبال وتسليم بطاقات العضوية، بمقر المجلس الكائن بالمبنى الحالى بشارع القصر العيني.