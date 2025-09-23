محافظ دمياط يزور مستشفى الأزهر ويشيد بجهودها في تطوير الخدمات الصحية.. صور

استقبل الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه البحري، و الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب دمياط، والدكتور عصام طمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأكاديمية.

وجاء الاستقبال على هامش افتتاح عدد من المشروعات ووضع حجر الأساس لمبنى سكن الطبيبات، إلى جانب تفقد سيارة الإسعاف الحديثة المقدمة من شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، في إطار المشاركة المجتمعية لدعم خدمات الرعاية الطبية العاجلة بالمستشفى.

وأعرب المحافظ عن شكره لممثلي الشركة على هذه المبادرة التي تعكس رؤية وزارة البترول في المشاركة الفاعلة بخدمة وتنمية المجتمع، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون بما يسهم في خدمة أبناء المحافظة.

من جانبه، ثمَّن نائب رئيس جامعة الأزهر جهود المساهمين في دعم رسالة المستشفى، مؤكدًا أن الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، تولي عناية خاصة بتطوير القطاع الصحي وخدمة المجتمع.

كما افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه البحري، عددًا من الوحدات الطبية المتخصصة بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط.

شملت الافتتاحات: وحدة علاج ورعاية مرضى الحروق، التي أنشئت بالجهود الذاتية تحت إشراف الدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأستاذ جراحة التجميل، بسعة 30 سريرًا، وتضم إقامة فندقية متكاملة وحجرتي عمليات ورعاية مركزة بأحدث التجهيزات، إضافة إلى معمل أبحاث لزراعة الجلد ووحدة تعليمية للطلاب.

كما افتتحا وحدة القسطرة القلبية الجديدة بمبنى الباطنة، المجهزة لعلاج قصور الشريان التاجي وإجراء القسطرة، وتخدم المستفيدين من التأمين الصحي ونفقة الدولة وحالات الطوارئ، حيث تم تزويد القسم بتسعة أسرة رعاية مركزة.

وفي السياق ذاته، تم افتتاح وحدة القسطرة التدخلية التي تمثل إضافة نوعية لتخصص جراحات المخ والأعصاب بالمستشفى.

كما وضع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه البحري، حجر الأساس لمبنى سكن الطبيبات الجديد بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط.

وتضمن العرض التفصيلي للمشروع إقامة مبنى مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية مخصصة لسكن الطبيبات، يضم 100 غرفة مجهزة على الطراز الفندقي، إضافة إلى قاعة استقبال، وصالة أنشطة رياضية، ومطعم متكامل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للكوادر الطبية وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم.

