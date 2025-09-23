قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مصر ستستمر في دعم رواندا لتحقيق تطلعاتها التنموية
الصندوق السيادي النرويجي.. كيف تتحرك أضخم ثروة عالمية ضد إسرائيل؟
أسعار الجنيه الذهب تتراوح بين 40,200 و40,400 جنيه
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محافظ دمياط يزور مستشفى الأزهر ويشيد بجهودها في تطوير الخدمات الصحية.. صور

محافظ دمياط يزور مستشفى الأزهر
محافظ دمياط يزور مستشفى الأزهر
محمد شحتة

استقبل الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه البحري، و الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب دمياط، والدكتور عصام طمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأكاديمية.

وجاء الاستقبال على هامش افتتاح عدد من المشروعات  ووضع حجر الأساس لمبنى سكن الطبيبات، إلى جانب تفقد سيارة الإسعاف الحديثة المقدمة من شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، في إطار المشاركة المجتمعية لدعم خدمات الرعاية الطبية العاجلة بالمستشفى.

وأعرب المحافظ عن شكره لممثلي الشركة على هذه المبادرة التي تعكس رؤية وزارة البترول في المشاركة الفاعلة بخدمة وتنمية المجتمع، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من التعاون بما يسهم في خدمة أبناء المحافظة.

من جانبه، ثمَّن نائب رئيس جامعة الأزهر جهود المساهمين في دعم رسالة المستشفى، مؤكدًا أن الجامعة برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، تولي عناية خاصة بتطوير القطاع الصحي وخدمة المجتمع.

كما افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه البحري، عددًا من الوحدات الطبية المتخصصة بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط.

شملت الافتتاحات: وحدة علاج ورعاية مرضى الحروق، التي أنشئت بالجهود الذاتية تحت إشراف الدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأستاذ جراحة التجميل، بسعة 30 سريرًا، وتضم إقامة فندقية متكاملة وحجرتي عمليات ورعاية مركزة بأحدث التجهيزات، إضافة إلى معمل أبحاث لزراعة الجلد ووحدة تعليمية للطلاب.

كما افتتحا وحدة القسطرة القلبية الجديدة بمبنى الباطنة، المجهزة لعلاج قصور الشريان التاجي وإجراء القسطرة، وتخدم المستفيدين من التأمين الصحي ونفقة الدولة وحالات الطوارئ، حيث تم تزويد القسم بتسعة أسرة رعاية مركزة.

وفي السياق ذاته، تم افتتاح وحدة القسطرة التدخلية التي تمثل إضافة نوعية لتخصص جراحات المخ والأعصاب بالمستشفى.

كما وضع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه البحري، حجر الأساس لمبنى سكن الطبيبات الجديد بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط.

وتضمن العرض التفصيلي للمشروع إقامة مبنى مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية مخصصة لسكن الطبيبات، يضم 100 غرفة مجهزة على الطراز الفندقي، إضافة إلى قاعة استقبال، وصالة أنشطة رياضية، ومطعم متكامل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للكوادر الطبية وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم.
 

الأزهر دمياط محافظ دمياط جامعة الأزهر مستشفى جامعة الأزهر الخدمات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

محافظ دمياط يزور مستشفى الأزهر

محافظ دمياط يزور مستشفى الأزهر ويشيد بجهودها في تطوير الخدمات الصحية.. صور

جانب من اللقاء

سفارة السنغال بالقاهرة تهدي وزير الأوقاف العدد الأول من مجلتها الصادرة بالعربية

في اليوم العالمي للغة الإشارة مفتي الجمهورية يؤكد: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان لا يسقط باختلاف القدرة أو الوسيلة في التعبير

في اليوم العالمي للغة الإشارة.. مفتي الجمهورية يؤكد: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

بالصور

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد