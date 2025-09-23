قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ابني لا منافس له.. والد يامال يشكك في أحقية ديمبلي بالكرة الذهبية

يامال رفقة والده
يامال رفقة والده

شكك منير نصراوي، والد لامين يامال، نجم نادي برشلونة، في أحقية تتويج عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان بجائزة الكرة الذهبية.

وقال والد يامال في تصريح أبرزه فابريزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “لامين هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع، بفارق كبير”.

وأضاف: “ليس لأنه ابني، بل لأنه أفضل لاعب في العالم. لا أعتقد أن له منافسين”.

وحل لامين يامال في المركز الثاني، ثم فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان ثالث، وجاء النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع.

ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر تتويجاً بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 8 نقاط، وهو رقم يصعب على أي لاعب آخر الوصول إليه أو حتى الاقتراب منه.

قائمة الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ


1956 ستانلي ماثيوز، بلاكبول

1957 ألفريدو دي ستيفانو، ريال مدريد

1958 ريمون كوبا، ريال مدريد

1959 ألفريدو دي ستيفانو، ريال مدريد

1960 لويس سواريز ميرامونتيس، برشلونة

1961 عمر سيفوري، يوفنتوس

1962 جوزيف ماسوبوست، دوكلا براج

1963 ليف ياشين، دينامو موسكو

1964 دينيس لو، مانشستر يونايتد

1965 أوزيبيو، بنفيكا

1966 بوبي تشارلتون، مانشستر يونايتد

1967 فلوريان ألبرت، فيرينكفاروس

1968 جورج بيست، مانشستر يونايتد

1969 جياني ريفيرا، ميلان

1970 جيرد مولر، بايرن ميونخ

1971 يوهان كرويف، أياكس

1972 فرانز بيكنباور، بايرن ميونخ

1973 يوهان كرويف، برشلونة

1974 يوهان كرويف، برشلونة

1975 أوليغ بلوخين، دينامو كييف

1976 فرانز بيكنباور، بايرن ميونخ

1977 ألان سيمونسن، بوروسيا مونشنغلادباخ

1978 كيفن كيغان، هامبورغ إس في

1979 كيفن كيغان، هامبورغ إس في

1980 كارل هاينز رومينيجه، بايرن ميونخ

1981 كارل هاينز رومينيجه، بايرن ميونخ
1982 باولو روسي، يوفنتوس

1983 ميشيل بلاتيني، يوفنتوس

1984 ميشيل بلاتيني، يوفنتوس

1985 ميشيل بلاتيني، يوفنتوس

1986 إيجور بيلانوف، دينامو كييف

1987 رود خوليت، ميلان

1988 ماركو فان باستن، ميلان

1989 ماركو فان باستن، ميلان

1990 لوثار ماتيوس، إنتر ميلان

1991 جان بيير بابان، مرسيليا

1992 ماركو فان باستن، ميلان

1993 روبرتو باجيو، يوفنتوس

1994 خريستو ستويتشكوف، برشلونة

1995 جورج وياه، ميلان

1996 ماتياس زامر، بوروسيا دورتموند

1997 رونالدو، إنتر ميلان

1998 زين الدين زيدان، يوفنتوس

1999 ريفالدو، برشلونة
2000 لويس فيجو، ريال مدريد

2001 مايكل أوين، ليفربول

2002 رونالدو، ريال مدريد

2003 بافيل نيدفيد، يوفنتوس

2004 أندريه شيفتشينكو، ميلان

2005 رونالدينيو، برشلونة

2006 فابيو كانافارو، يوفنتوس/ريال مدريد

2007 كاكا، ميلان

2008 كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد

2009 ليونيل ميسي، برشلونة

2010 ليونيل ميسي، برشلونة

2011 ليونيل ميسي، برشلونة

2012 ليونيل ميسي، برشلونة

2013 كريستيانو رونالدو، ريال مدريد

2014 كريستيانو رونالدو، ريال مدريد

2015 ليونيل ميسي، برشلونة
2016 كريستيانو رونالدو، ريال مدريد

2017 كريستيانو رونالدو، ريال مدريد

2018 لوكا مودريتش، ريال مدريد

2019 ليونيل ميسي، برشلونة

تم الإلغاء في عام 2020

2021 ليونيل ميسي، برشلونة/باريس سان جيرمان

2022 كريم بنزيمة، ريال مدريد

2023 ليونيل ميسي، إنتر ميامي

2024 رودري، مانشستر سيتي

2025 عثمان ديمبلي، باريس سان جيرمان

مرسيدس
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
ادوية الحمل
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
