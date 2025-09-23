قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
فن وثقافة

مكتبة الإسكندرية تستقبل سفير الدنمارك ووفدًا برلمانيًا لتعزيز التعاون الثقافي

أ ش أ

استقبل مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، سفير الدنمارك لدى مصر، لارس بو مولر، ووفدًا رفيع المستوى من البرلمان الدنماركي مرافقًا له، في زيارة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الثقافي والمعرفي بين مصر والدنمارك .


وأشار مدير مكتبة الإسكندرية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المكتبة على مستوى العالم، نظرًا لتاريخها العريق وأهميتها العلمية والثقافية، موضحًا أن المكتبة بُنيت في موقع المكتبة القديمة الشهيرة التي أنشئت في العصر البطلمي، معتبرًا هذا الموقع رمزيًا لما يمثله من إرث حضاري.


وأوضح مدير المكتبة، تفاصيل مشروع إحياء المكتبة منذ إعلان إنشاء المكتبة، في مؤتمر أسوان عام 1990 مرورًا بجميع مراحل البناء والتجهيز، وصولًا إلى افتتاحها الرسمي في عام 2002.
وأكد أن مبنى المكتبة يعكس فلسفة حضارية وتاريخية عميقة، مشيرًا إلى أن جدران المكتبة مزينة بكتابات بلغات متعددة تصل إلى 120 لغة مختلفة تعكس التنوع الثقافي والانفتاح على كل الحضارات.


وأضاف أن المكتبة اليوم تستقبل نحو 2000 زائر يوميًا من مختلف الأعمار والجنسيات وتقدم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بما في ذلك المعارض والندوات والورش التعليمية لتصبح بذلك حلقة وصل مهمة تربط مصر بالدول العربية والأفريقية والعالمية .


من جانبه، أعرب لارس بو مولر، عن بالغ سعادته بزيارة مكتبة الإسكندرية، مؤكدًا إعجابه بالمستوى التنظيمي والأنشطة المتنوعة التي تقدمها المكتبة، مشيرًا إلى تطلعه لتوسيع مجالات التعاون بين المكتبة والدنمارك في المشروعات المشتركة بما يعود بالنفع على الطرفين.


وقام السفير والوفد المرافق بجولة تفقدية داخل المكتبة، اطلعوا خلالها على مختلف أقسامها ومرافقها، واستمعوا إلى شرح مفصل عن المشاريع والأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها المكتبة على مدار العام.

مرسيدس
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
ادوية الحمل
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

