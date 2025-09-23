قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي تعزيز التعاون المشترك

وزير الخارجية يلتقي مع رئيس المجلس الأوروبى على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس المجلس الأوروبى على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء  مع "أنطونيو كوستا" رئيس المجلس الأوروبي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

طلب رئيس المجلس الأوروبي نقل تحياته لفخامة السيد رئيس الجمهورية، مثمناً الدور المحورى لمصر في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكداً على أهمية مصر كشريك للاتحاد الأوروبي.

ثمن الوزير عبد العاطى الزخم الذى تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبى، وأهمية الحفاظ على وتيرة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية وذلك تنفيذاَ لمحاور الشراكة الاستراتيجية، متناولاً الترتيبات الجارية لانعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال الفترة المقبلة في بروكسل.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث سلط وزير الخارجية الضوء على الوضع الإنسانى الكارثى بالقطاع والذى وصل إلى حد المجاعة، منوهاً بضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف اطلاق النار، واضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية، كما شدد على الدور الهام للاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء للضغط على إسرائيل لوضع حد للقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية الى غزة ولوضع حد للجرائم الإسرائيلية ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى، منوهاً بخطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسع في العمليات العسكرية التى تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير سكان القطاع وهو الأمر الذى ترفضه مصر بشكل قاطع.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف لتأجيل آلية إعادة تفعيل العقوبات الأممية، واستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً على ضرورة إعطاء الدبلوماسية الفرصة لإعادة الثقة بين كافة الأطراف المعنية.

وزير الخارجية رئيس المجلس الأوروبي الامم الأمم المتحدة نيويورك

