وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي تعزيز التعاون المشترك

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء مع "أنطونيو كوستا" رئيس المجلس الأوروبي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

طلب رئيس المجلس الأوروبي نقل تحياته لفخامة السيد رئيس الجمهورية، مثمناً الدور المحورى لمصر في دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكداً على أهمية مصر كشريك للاتحاد الأوروبي.

ثمن الوزير عبد العاطى الزخم الذى تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبى، وأهمية الحفاظ على وتيرة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية وذلك تنفيذاَ لمحاور الشراكة الاستراتيجية، متناولاً الترتيبات الجارية لانعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال الفترة المقبلة في بروكسل.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث سلط وزير الخارجية الضوء على الوضع الإنسانى الكارثى بالقطاع والذى وصل إلى حد المجاعة، منوهاً بضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف اطلاق النار، واضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية، كما شدد على الدور الهام للاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء للضغط على إسرائيل لوضع حد للقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية الى غزة ولوضع حد للجرائم الإسرائيلية ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى، منوهاً بخطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية والتوسع في العمليات العسكرية التى تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير سكان القطاع وهو الأمر الذى ترفضه مصر بشكل قاطع.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف لتأجيل آلية إعادة تفعيل العقوبات الأممية، واستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً على ضرورة إعطاء الدبلوماسية الفرصة لإعادة الثقة بين كافة الأطراف المعنية.