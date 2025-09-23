قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

فيديوهات لعاملات نظافة ومدرسات.. مفاجأة في واقعة مدير المدرسة المتحر.ش بطالبة بشبين القناطر

تعدى على طالبة
تعدى على طالبة
إبراهيم الهواري

كشفت جهات التحقيق بشبين القناطر الخيرية ، مفاجأة في واقعة تعدي وتحرش مدير مدرسة علي طالبة، بكفر شبين دائرة المركز.
وتبين بعد تفريغ الهاتف المحمول الخاص بالمتهم،  العثور بداخله على عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بتعديه على عاملات نظافة وبعض المدرسات ، وصور لطالبات بأوضاع خادشة للحياء.
وشهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة صادمة هزّت المجتمع المدرسي، بعدما تعرضت طالبة بالصف الأول الثانوي، تبلغ من العمر 15 عامًا، للتحرش على يد مدير مدرستها، مما أثار حالة من الغضب والصدمة بين الطالبات وأولياء الأمور.
وكشف بلاغ من النجدة يفيد بتعرض طالبة تُدعى "ر.ا.س" مقيمة بقرية طحانوب، للتحرش من قِبل مدير المدرسة ويدعى "م.ف.ف" 58 سنة، مقيم بكفر شبين دائرة المركز.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن مدير المدرسة استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى غرفة المصلية، وعرض هاتفا محمولا عليها مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، وعندما رفضت تصرفاته قامت بالاعتداء عليه بالضرب قبل أن تهرب من الغرفة وتبلغ شقيقها، الذي سارع بالاتصال بالنجدة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
كما أسفر فحص هاتفه المحمول عن العثور على صور وفيديوهات خادشة للحياء تخص طالبات أخريات، بالإضافة إلى مقتنيات كان يستخدمها لإغراء ضحاياه، من بينها خاتم ذهب ومبالغ مالية بخزينة مكتبه.

القليوبية شبين القناطر مدرسة ثانوى

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

