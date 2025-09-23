فيديوهات لعاملات نظافة ومدرسات.. مفاجأة في واقعة مدير المدرسة المتحر.ش بطالبة بشبين القناطر

كشفت جهات التحقيق بشبين القناطر الخيرية ، مفاجأة في واقعة تعدي وتحرش مدير مدرسة علي طالبة، بكفر شبين دائرة المركز.

وتبين بعد تفريغ الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، العثور بداخله على عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بتعديه على عاملات نظافة وبعض المدرسات ، وصور لطالبات بأوضاع خادشة للحياء.

وشهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة صادمة هزّت المجتمع المدرسي، بعدما تعرضت طالبة بالصف الأول الثانوي، تبلغ من العمر 15 عامًا، للتحرش على يد مدير مدرستها، مما أثار حالة من الغضب والصدمة بين الطالبات وأولياء الأمور.

وكشف بلاغ من النجدة يفيد بتعرض طالبة تُدعى "ر.ا.س" مقيمة بقرية طحانوب، للتحرش من قِبل مدير المدرسة ويدعى "م.ف.ف" 58 سنة، مقيم بكفر شبين دائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن مدير المدرسة استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى غرفة المصلية، وعرض هاتفا محمولا عليها مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، وعندما رفضت تصرفاته قامت بالاعتداء عليه بالضرب قبل أن تهرب من الغرفة وتبلغ شقيقها، الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما أسفر فحص هاتفه المحمول عن العثور على صور وفيديوهات خادشة للحياء تخص طالبات أخريات، بالإضافة إلى مقتنيات كان يستخدمها لإغراء ضحاياه، من بينها خاتم ذهب ومبالغ مالية بخزينة مكتبه.