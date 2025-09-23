تموين قنا: إنتاج أكثر من 130 مليون رغيف خلال العام الجاري

قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا حسن القط إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم منظومة إنتاج الخبز وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن عدد المخابز البلدية بالمحافظة بلغ 542 مخبز قامت بإنتاج أكثر من 130 مليون رغيف خلال العام الجاري وأن هناك متابعة يومية ودقيقة لكافة المخابز لضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات ويصل فعليا لمستحقيه مؤكدا علي اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد المخالفين والمتلاعبين في تلك المنظومة الهامة والحيوية.



وأضاف القط - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن جهود رجال الرقابة التموينية تمكنت خلال الفترة المنقضية من العام الجاري في ضبط وتحرير 9 آلاف و507 محاضر بمختلف القطاعات التموينية وإعدام 448 ألفا و858 كيلو جراما أغذية غير صالحة و74 ألفا و 555 عبوة متنوعة من السلع منتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات وذلك في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.



وتابع أن قطاع الخدمات المقدمة للمواطنين تلقي خلال الفترة الماضية من العام الجاري نحو 17 ألفا و339 طلبا في شكل إصدار بطاقات بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي ونقل بطاقة من محافظة لأخرى وخصم وإضافة أفراد وإضافة فصل اجتماعي فضلا عن تنظيم المديرية 24 معرضا وسوق اليوم الواحد و12 شادر للسلع الغذائية لتوفير السلع بأسعار والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة مما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق.



وأكد القط انتظام منظومة صرف المقررات التموينية للمواطنين بمختلف المنافذ المخصصة لصرف تلك المقررات حيث تم حتى اليوم صرف 42 ألفا و413 طنا من السكر و13 ألفا و751 طنا من الزيت و2790 طنا من المكرونة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق بالمتابعة الدقيقة والمستمرة بمختلف قطاعات الوزارة.

