تختار ايه كيا كي 4 إم رينو ميجان 2026 السيدان

يوجد داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا كي 4 و رينو ميجان موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك رينو ميجان موديل 2026

رينو ميجان موديل 2026

تستمد رينو ميجان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

أسعار رينو ميجان موديل 2026

رينو ميجان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 90 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

محرك كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

تحصل سيارة كيا كي 4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 264 نيوتن/متر .

أسعار كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749ألف جنيه .