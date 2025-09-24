قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة نارية من مجموعة السبع: لا مكان لإيران خارج رقابة الوكالة الدولية
الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام
ماكرون في الأمم المتحدة.. قصيدة درويش تمهد لاعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين
عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها
مجموعة السبع: المعاناة في غزة لا تُحتمل.. ولا دور لحماس بعد الحرب
زيلينسكي: بوتين يخشى نتائج لقائي.. وأوكرانيا ترفض مبدأ الأرض مقابل السلام
بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»
حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض
أحمد الشرع: تقسيم سوريا كارثة تهدّد تركيا والعراق
أيقونة الاستعراضات .. وفاة مرفت زعزع بعد إصابتها بجلطة في المخ
أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد
فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه كيا كي 4 إم رينو ميجان 2026 السيدان

كيا كي 4 إم رينو ميجان 2026
كيا كي 4 إم رينو ميجان 2026
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات،  كيا كي 4 و رينو ميجان موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك رينو ميجان موديل 2026

 رينو ميجان موديل 2026

تستمد رينو ميجان موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، وبها خزان وقود سعة 50 لتر .

أسعار رينو ميجان موديل 2026

 رينو ميجان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 90 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

محرك كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

تحصل سيارة كيا كي 4 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعة 47 لتر، وعزم دوران 264 نيوتن/متر .

أسعار كيا كي 4 موديل 2026

كيا كي 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 599 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا كي 4 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749ألف جنيه .

سوق السيارات المصري السيارات المستعملة كيا كي 4 رينو ميجان موديل 2026 محرك كيا كي 4 موديل 2026 أسعار كيا كي 4 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

تامر عبد الحميد

أول تعليق من تامر عبدالحميد على أنباء شطب عضويته بنادي الزمالك

مشغولات ذهبية

استمرار الاتجاة الصاعد.. تحرك جديد في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

Pixel 10 Pro XL

هل تواجه مشكلة في صوت فيديوهاتك على Pixel 10 Pro XL؟.. جوجل ترد

OnePlus 15

تسريب الصور الأولى لهاتف OnePlus 15.. تصميم جديد ومثير للجدل لمنافس آيفون 17 وجالكسي S26

Xiaomi 17 Ultra

معركة العمالقة لعام 2026.. مقارنة شاملة بين iPhone 17 Pro Max وXiaomi 17 Ultra المرتقب

بالصور

عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها

أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية

تكريم أنغام على مسرح رويال ألبرت فى لندن .. صور

انغام
انغام
انغام

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

طرد السموم
طرد السموم
طرد السموم

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد