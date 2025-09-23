قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: التاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تستضيف ورشة عمل اللجنة الدولية المعنية بتعزيز سياسات حماية المستهلك

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
ولاء عبد الكريم

 استضافت القاهرة فعاليات ورشة عمل اللجنة المعنية بسياسة المستهلك "COPOLCO" التابعة للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" والتي نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس.

وذلك ضمن برنامج بناء القدرات وخطة عمل المنظمة للدول النامية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور/ خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والرئيس المنتخب للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" عن اعتزازه باستضافة مصر لهذا الحدث المهم، مؤكدًا أن المواصفات القياسية هي أداة أساسية لحماية المستهلك، وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن انعقاد هذه الورشة في القاهرة يعكس الدور المتنامي لمصر في منظومة التقييس الدولية والتزامها بمبادئ الشفافية والشمولية في وضع المواصفات.

وأشار صوفي إلى أن التحديات الراهنة التي يواجهها المستهلك، وعلى رأسها التجارة الإلكترونية والتطورات التكنولوجية المتسارعة، تستوجب تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وهو ما تقوم به المنظمة الدولية للتقييس ولجنتها المعنية بسياسة المستهلك من خلال هذا البرنامج التدريبي.

ومن جانبه أكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك أن انعقاد هذه الورشة في مصر، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، يمثل تأكيدًا على المكانة التي وصلت إليها مصر على خريطة حماية المستهلك إقليميًا ودوليًا، مضيفًا أن جهاز حماية المستهلك يعمل في شراكة وثيقة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التي تُعد الذراع الفني للجهاز بما تملكه من خبرات وأدوات علمية وتقنية تُترجم احتياجات المستهلكين إلى مواصفات قياسية قابلة للتطبيق، بما يضمن أن يكون صوت المستهلك حاضرًا في كل مواصفه تصدرها الهيئة.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن استضافة مصر لهذه الفعالية الدولية يأتي في إطار دعم الدولة لجهود حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق، فضلًا عن دورها الريادي في ربط السياسات الاقتصادية والتنموية بالمواصفات القياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المنظمة الدولية للتقييس الصناعة النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| ارتفاع أسعار فولكس فاجن عالميًا.. والعربات الكهربائية تطيح بالبنزين

جنرال موتورز .

كيف تساهم تقنيات القيادة بدون استعمال الأيدي بصياغة سلوكيات القيادة الآمنة

جيب جلاديتور

قبل خروجها إلى النور.. إلغاء إنتاج سيارة جيب جلاديتور 4xe

بالصور

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية
إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

ادوية الحمل
ادوية الحمل
ادوية الحمل

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة... خاصة للطلاب

أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة
أطعمة تساعد على التركيز والذاكرة

فيديو

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد