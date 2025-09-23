سونيا الحبال: لو عايز تثبت فى الشغل.. تجنب الكرسى بعجل

أكدت خبيرة طاقة المكان، سونيا الحبال، إن جلوس الطلاب على الأرض أثناء المذاكرة ممنوع من الناحية الطاقية، مؤكدة أن الحل الأمثل هو المذاكرة على مكتب خشبي مع كرسي ثابت غير متحرك.

وقالت خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "انا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الكراسي المزودة بالعجلات تولد طاقة عدم استقرار، مشيرة إلى أن الموظفين الذين يجلسون عليها يتنقلون باستمرار من مكان لآخر، مما يفقدهم الثبات في عملهم.

وأضافت أن أفضل وضعية للمكتب أن يكون ظهره ملاصقاً لحائط صلب، بعيداً عن النوافذ أو الأبواب أو الأماكن المفتوحة، بينما يمكن وضع المكتب في مواجهة الشباك للاستفادة من الإضاءة الطبيعية في الصباح.

وأوضحت أن ضفائر الشعر للبنات تمنحهن طاقة توازن وتركيز، مشيرة إلى أن ترك الشعر منسدلاً يقلل من الطاقة الإيجابية، بينما قص الشعر للأولاد ضروري، محذرة من استخدام الجل الذي يولّد طاقة سلبية ويؤثر سلباً على التركيز.

وأشارت إلى أن استخدام الألوان الفسفورية في المذاكرة يساعد في تمييز المعلومات المهمة ويعزز الطاقة الإيجابية، مشيرة إلى أن هذه الألوان تمنح الطالب نشاطاً ذهنياً أثناء التركيز.

وشددت على أن كتابة الاسم مع وضع خط تحته تمنح صاحبه طاقة توازن واستقرار، معتبرة ذلك أسلوباً فعالاً لدعم الطاقة الشخصية أثناء المذاكرة أو العمل.