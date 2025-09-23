قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالمجان.. طريقة مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتننتال
أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أحمد موسى: ترامب يريد وجود قوة عربية في غزة ومصر لا تمانع
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس موقف الأمم المتحدة من إسرائيل
مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
الصحفيين تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة هيكل
ملك الأردن: الفلسطينيون يعيشون في دوامة قاسية.. والوقت حان لتحقيق السلام
بيراميدز يصل ملعب الإنماء لمواجهة أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال
بوينج العالمية تعتزم تحديث أسطول طائرات مصر للطيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

د. منال عوض توجه بدعم السياحة البيئية بمحمية ابو جلوم ومنطقة البلو هول ... وتكثيف تواجد الباحثين داخل المحمية

محميات جنوب سيناء
محميات جنوب سيناء
حنان توفيق

شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة السياحية داخل محمية أبو جالوم ومنطقة البلوهول بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، من خلال تطبيق  الاشتراطات البيئية المنظمة وضبط حركة دخول الزوار، بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والشعاب المرجانية باعتبارها ثروة قومية وحقاً للأجيال الحالية والقادمة.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تواجد مراكب ولنشات المحمية لمراقبة منطقة الشعاب المرجانية وحمايتها من السلوكيات والأنشطة غير المسئولة التي تهدد سلامتها، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تواجد الباحثين بصفة مستمرة داخل المحمية لمتابعة حالة التنوع البيولوجي، وإثراء الزوار بالمعلومات العلمية والتوعوية حول موارد المحمية وضرورة الحفاظ عليها بما يسهم في رفع الوعي البيئي لديهم

كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة الاهتمام بنظافة المحمية والتخلص من المخلفات البلاستيكية، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمحمية أبو جالوم، مع تنسيق الجهود بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة جنوب سيناء لإعداد دراسة شاملة لحل مشكلة القمامة في مدينة دهب والمحمية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات نظافة دورية بالتعاون مع المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني و تفعيل منظومة حراس المحمية للحفاظ على الشعاب المرجانية والموارد الطبيعية بالمحمية.

كما  استمعت د. منال عوض خلال الجولة إلى عرض تفصيلي حول المحمية وثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وموقعها الفريد، كما التقت بالعاملين بالمحمية لمناقشة أبرز التحديات وسبل حلها ، ووجهت بسرعة إعداد خطة متكاملة لتطوير المنطقة بما يتناسب مع قيمتها البيئية والسياحية العالمية.

وأكدت سيادتها على تطوير  الخدمات الموجودة لتوفيرة تجربة سياحية فريدة ومميزة ترقي للمستوى العالمي بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين وتحقيق تجربة سياحية متكاملة، مشددة على ضرورة دعم الاستثمار البيئي القائم علي الالتزام بالاشتراطات البيئية وتطبيق منظومة السياحة البيئية المستدامة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن منطقة البلوهول تُعد أحد أهم مواقع الغوص على مستوى العالم، ما يستوجب بذل مزيد من الجهود لحماية الشعاب المرجانية من التحديات والضغوط التي تواجهها، وضمان الحفاظ على نوعية السائح بما يدعم استدامة النشاط السياحي البيئي في المنطقة.

كما حرصت الوزيرة على لقاء ممثلي المجتمع المحلي، والاستماع  إلى آرائهم  لدعم حماية الموارد الطبيعية وتطوير بالمنطقة والمعوقات التي تواجههم، وسبل حلها مؤكدة أهمية إشراك المجتمع المحلي في جهود حماية المحمية وتنمية مواردها، باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التطوير والحفاظ على الموارد الطبيعية.

جاءت هذه التوجيهات خلال جولة الدكتورة منال عوض التفقدية لمحمية ابو جالون و منطقة البلو هول بمدينة دهب ضمن زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة آخر مستجدات المشروعات البيئية وأعمال التطوير بالمحافظة بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء و الاستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء وباحثى المحمية وعدد من السكان المحليين بالمحمية ،مؤكدة علي  أن هذه التوجيهات تأتي كجزء أساسي من جهود الدولة للحفاظ على مواردها الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المحميات الطبيعية تمثل ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق مناخ داعم للسياحة البيئية، بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز الاستثمار البيئي المسئول.

النشاط السياحي البيئي لحماية الشعاب المرجانية بالاشتراطات البيئية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

محمد صلاح

إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات

ترشيحاتنا

منطقة اللاجونا بدهب

باستثمارات 1.5 مليار جنيه.. تحويل منطقة اللاجونا بدهب إلى مركز ترفيهي عالمي

النائبة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ

زينب فهيم عقب استلامها كارنيه عضوية مجلس الشيوخ: تمكين المرأة بصدارة أولوياتي

مياه سوهاج: تجديد الاعتماد العالمي للإدارة الفنية المستدامة لـ 4 محطات مياه شرب وصرف صحي

مياه سوهاج: تجديد الاعتماد العالمي للإدارة الفنية المستدامة لـ 4 محطات

بالصور

سرطان البروستاتا يهدد الرجال.. أبرز طرق الوقاية منه

طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا

اكتشف فوائد بذور اليقطين يوميا.. سر الصحة والطاقة في حبوب صغيرة

فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
لطيفة
لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد