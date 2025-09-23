عضو مجلس الأمناء : التضامن مع فلسطين حاضر في جائزة هيكل للصحافة العربية

أكدت هدايت هيكل، عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل، أن “شهداء القضية الفلسطينية يدفع أبناؤها ضريبة كل يوم”.

وأشارت إلى أن المؤسسة حرصت هذا العام على أن تكون متضامنة بشكل كامل مع أبناء الشعب الفلسطيني، تقديرًا لجهودهم وعملهم في أخطر المراحل التي يمرون بها اجتماعيًا ومهنيًا وسياسيًا.

وأضافت هدايات هيكل، خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز هيكل للصحافة العربية بنقابة الصحفيين، أن الاحتفال يمثل إحياءً لذكرى ميلاد محمد حسنين هيكل، وتأكيدًا على رسالته في دعم الصحافة الحرة والمهنية.

وشهدت نقابة الصحفيين مساء اليوم تنظيم حفل توزيع جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية في ذكراه السنوية، وسط حضور واسع من رموز الإعلام والفكر والثقافة في مصر والعالم العربي.



وأوضحت أن حفل هيكل أصبح ساحة تلتقي فيها أجيال الصحافة المصرية والعربية، بما يعكس مكانة الأستاذ ودوره في ترسيخ قيم المهنة، مؤكدة أن "صوت الصحافة المصرية والعربية سيبقى حاضرًا، معبرًا عن قضايا الأمة وتطلعات شعوبها".

.شارك فى الحفل هدايت هيكل عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل، والمفكر الكبير مصطفى الفقي، والكاتب الكبير محمد سلماوي، علاء الغطريفي رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والاعلامي شريف عامر والإعلامية لميس الحديدي، وعمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام، وخالد البلشي نقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابة، وإبراهيم المعلم، والنقيب السابق يحي قلاش، ووزير الخارجية الاسبق نبيل فهمي، والكاتب عبدالله السناوي، والاعلامية منى الشاذلي ، والوزير منير فخري عبدالنور، والكاتب يوسف القعيد والنائبة فريدة الشوباشي.