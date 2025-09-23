الصحفيين تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة هيكل

أعلن مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، فوز الزملاء يوسف عقيل، من مصر، والزميلة سلمى عبد العزيز من السودان والزميل يحيى اليعقوبي من فلسطين (قطاع غزة)، بجائزة هيكل للصحافة العربية في نسختها التاسعة عام 2025، عن مجمل الأعمال التي نُشرت لهم على مدار السنة الماضية.

وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز أن تكافئ صحفيين عربا شبانا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام ٢٠٢٤، على أن تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

جائزة هيكل للصحافة العربية

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، بينهم: هدايت هيكل عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل، والمفكر الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية السابق، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والكاتبة الصحفية لميس الحديدي، والإعلامية منى الشاذلي، والكاتب الصحفي والإعلامي شريف عامر، والدكتور عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام، والمهندس إبراهيم المعلم، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب يوسف القعيد، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين.