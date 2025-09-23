قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تايمز: ترامب يلتقي لولا دا سيلفا بعد تبادل الانتقادات اللاذعة في الأمم المتحدة

واشنطن تايمز: ترامب يلتقي لولا دا سيلفا بعد تبادل الانتقادات اللاذعة في الأمم المتحدة
واشنطن تايمز: ترامب يلتقي لولا دا سيلفا بعد تبادل الانتقادات اللاذعة في الأمم المتحدة
أ ش أ

ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي الأسبوع المقبل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد تبادلهما الانتقادات اللاذعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم.


وصرح ترامب بأنه أجرى "حديثا جيدا" مع لولا، الذي بدا "رجلًا لطيفًا" لكنه بعد لحظات، ادعى أن دولة لولا في أمريكا الجنوبية "ضعيفة وستظل كذلك".


وأشار ترامب إلى أن البرازيل "لا يمكنها النجاح إلا بالعمل مع الولايات المتحدة حتى لا تفشل كما فشل الآخرون".


وقبل لحظات، انتقد لولا الرئيس الأمريكي، قائلًا إنه "من غير المقبول" أن يعاقب ترامب البرازيل على مقاضاتها الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.


وقال لولا: "إن الاعتداء على استقلال السلطة القضائية أمر غير مقبول. هذا التدخل في الشؤون الداخلية يحظى بدعم اليمين المتطرف الخاضع الذي يحن إلى هيمنة الماضي".
أ ش ح/س ا م ي

صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية الرئيس دونالد ترامب الرئيس البرازيلي لويس الجمعية العامة للأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

ترشيحاتنا

أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

العوضي: الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خطوة تاريخية على الطريق الصحيح

النائبة الدكتورة نيفين حمدي،

برلمانية: الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين قرار تاريخي

التبادل التجاري

برلمانية: تعزيز التبادل التجاري مع رواندا يدعم رؤية الدولة لتنويع الشراكات الاقتصادية بإفريقيا

بالصور

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

طرد السموم
طرد السموم
طرد السموم

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

الماتشا
الماتشا
الماتشا

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد