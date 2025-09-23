واشنطن تايمز: ترامب يلتقي لولا دا سيلفا بعد تبادل الانتقادات اللاذعة في الأمم المتحدة

ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي الأسبوع المقبل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد تبادلهما الانتقادات اللاذعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم.



وصرح ترامب بأنه أجرى "حديثا جيدا" مع لولا، الذي بدا "رجلًا لطيفًا" لكنه بعد لحظات، ادعى أن دولة لولا في أمريكا الجنوبية "ضعيفة وستظل كذلك".



وأشار ترامب إلى أن البرازيل "لا يمكنها النجاح إلا بالعمل مع الولايات المتحدة حتى لا تفشل كما فشل الآخرون".



وقبل لحظات، انتقد لولا الرئيس الأمريكي، قائلًا إنه "من غير المقبول" أن يعاقب ترامب البرازيل على مقاضاتها الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.



وقال لولا: "إن الاعتداء على استقلال السلطة القضائية أمر غير مقبول. هذا التدخل في الشؤون الداخلية يحظى بدعم اليمين المتطرف الخاضع الذي يحن إلى هيمنة الماضي".

