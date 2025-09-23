قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خامنئي: لن نستسلم للضغوط وإيران ماضية في برنامجها النووي السلمي
في مؤتمر دولي بـ الأمم المتحدة.. أبو العينين يدعو لإنشاء نوادي أفريقية للتمويل والمعادن
اجتماع ثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في نيويورك لتعزيز آلية التعاون ومناقشة القضايا الإقليمية
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات القضية الفلسطينية والنووي الإيراني
سفارة فرنسا في مصر تحتفي بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين وتصفه باللحظة التاريخية
بالمجان.. طريقة مشاهدة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في الإنتركونتننتال
أمير قطر: الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدميرها بالكامل وتهجير أهلها
حماس: لسنا عقبة أمام اتفاق وقف إطلاق النار وندعو لتدخل دولي
أحمد موسى: ترامب لم يتحدث عن السلام نهائيا في الأمم المتحدة
أحمد موسى: ترامب يريد وجود قوة عربية في غزة ومصر لا تمانع
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس موقف الأمم المتحدة من إسرائيل
مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسماك المهرج وشقائق النعمان البحرية تختفي بسبب تغير المناخ

أسماك المهرج وشقائق النعمان
أسماك المهرج وشقائق النعمان
حنان توفيق

يعد البحر الأحمر، المحاط بالمناظر الطبيعية الصحراوية، موطناً للحياة البحرية المُعتادة على درجات حرارة الماء المُنخفضة، والتي غالباً ما تصل إلى درجة 29 إلى 32 درجة مئوية في الصيف.

ولكن في السنوات الثلاث الماضية، زادت موجات الحر البحرية من حرارة البحر الأحمر، وكان ارتفاع درجات حرارة المحيطات، هناك وحول العالم، مُدمراً للعديد من الكائنات البحرية، بما في ذلك ثنائي المحيط الشهير: سمكة المهرج وشقائق النعمان.

توصلت دراسة جديدة  أجراها فريق بحثي بقيادة جامعة بوسطن إلى أن هذه الحرارة الشديدة تسببت في انهيار العلاقة التكافلية بين سمك المهرج وشقائق النعمان البحرية، ما أدى إلى انهيار أعدادها في وسط البحر الأحمر.

يشكل هذا الزوج إحدى أكثر العلاقات المتبادلة المنفعة شهرةً في المحيط، وذلك بفضل فيلم “البحث عن نيمو” الشهير، لقد تكيفوا للعمل كفريق واحد للحصول على العناصر الغذائية وللحماية.

كما أن لشقائق النعمان علاقة تكافلية خاصة بها، مع طحالب مجهرية تُسمى زوزانتلي، وهي نفس الطحالب التي تتزاوج مع المرجان.

ومثل المرجان، تطرد شقائق النعمان الطحالب من أنسجتها خلال فترات ارتفاع الحرارة بشكل غير معتاد، ما يتسبب في ابيضاضها.

ووجد الباحثون أن التبييض المطول لا يؤدي فقط إلى موت شقائق النعمان وسمكة المهرج، بل يُؤدي أيضاً إلى انهيار نظام التكافل بأكمله.

يقول مورغان بينيت سميث، طالب الدكتوراه في مختبر علم البيئة البحرية التطوري بجامعة بوسطن والمؤلف الرئيسي للورقة البحثية التي نُشرت في مجلة  Biodiversit:

“نأمل دائماً أن تنجو مجموعات شقائق النعمان البحرية وسمك المهرج من حالات التبييض، كما حدث مراراً وتكراراً خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن الأمر وصل إلى حدٍّ أصبح فيه التبييض شديداً للغاية”.

ودرس بينيت شقائق النعمان البحرية في البحر الأحمر على مدار العقد الماضي، وشهد بنفسه كيف دفعت درجات الحرارة المرتفعة للغاية شقائق النعمان البحرية وسمك المهرج إلى تجاوز الحد الأقصى لدرجة الحرارة التي يتحملونها.

بدأ البحث عندما كان بينيت-سميث يدرس في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، وركز على سمكة المهرج (أمفيبريون بيسينكتوس) وشقائق النعمان البحرية المضيفة لها (راديانثوس ماجنيفيكا) في ثلاثة شعاب مرجانية في وسط البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية، وذلك بين عامي 2022 و2024، بالتزامن مع موجة حر بحري عام 2023.

ووفقاً لبينيت-سميث، فقد ابيضّ لون شقائق النعمان التي رُصدت لمدة ستة أشهر تقريباً خلال تلك الفترة. ونتيجةً لذلك، تُقدّر الدراسة أن ما بين 94% و100% من سمكة المهرج قد نفقت، وما بين 66% و94% من شقائق النعمان.

يقول: “إنه لأمر مؤلم للغاية أن البحر الأحمر مكانٌ طالما أمل فيه وافترضه العديد من الباحثين، مما يعني أن الكائنات الحية فيه ستكون محمية من آثار تغير المناخ بفضل موقعه ودرجات الحرارة المرتفعة أصلاً. إن انهيار هذا الملاذ الحراري بطرق مختلفة أمرٌ مروعٌ للغاية. لم يتبين أنه الملاذ الآمن الذي توقعناه”.

بالنسبة لسمكة المهرج، يُعدّ ابيضاض شقائق النعمان كارثةً حقيقية، إذ يتحول موطنها الآمن إلى اللون الأبيض، مما يعرضها لمخاطر كامنة في الشعاب المرجانية المحيطة.

وفي الظروف الطبيعية، تتخفى سمكة المهرج وتحمي نفسها تحت مجسات شقائق النعمان المتمايلة واللاذعة، وهي من أقارب قنديل البحر.

وتفرز سمكة المهرج مخاطاً يحميها وبيضها من اللسع، لذلك عندما تجذب سمكة مفترسة إلى شقائق النعمان، تُصعق وتُؤكل.

أدى تغير المناخ الناجم عن الإنسان إلى ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى مستويات غير مسبوقة، وبدأ يُفكك العلاقات التكافلية التي تحافظ على البيئات تحت الماء، مثل تلك التي تربط الطحالب بالشعاب المرجانية، أو الطحالب بشقائق النعمان، أو شقائق النعمان بسمكة المهرج.

واستمراراً للعمل في البحر الأحمر، سيُصدر الفريق قريباً تقريراً عن أحداث ارتفاع حرارة مماثلة قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة، حيث يُجرى الجزء الأكبر من أبحاث بوستون.

تشير الورقة البحثية حول البحر الأحمر إلى أن فقدان هذه الأنواع المهمة له آثارٌ مُتتالية على الشعاب المرجانية، ويدعو المؤلفون إلى إجراء مسوحات في مناطق أخرى من البحر الأحمر، وكذلك في جميع أنحاء العالم، لتقييم حالة الحفاظ عليها بشكل عام. ويأمل بينيت سميث أن يتمكن الخبراء المحليون من تعزيز جهود الحفظ والترميم لحماية المناطق المحتاجة قبل فوات الأوان.

شقائق النعمان السنوات الثلاث الماضية درجات حرارة الماء المُنخفضة البحر الأحمر الكائنات البحرية الشعاب المرجانية تغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

محمد صلاح

إسلام صادق: محمد صلاح لن ينال الكرة الذهبية مهما حقق من إنجازات

ترشيحاتنا

لطيفة

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

المؤتمر الصحفي لمهرجان الاسكندرية

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

مرسيدس

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

بالصور

سرطان البروستاتا يهدد الرجال.. أبرز طرق الوقاية منه

طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا
طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا

اكتشف فوائد بذور اليقطين يوميا.. سر الصحة والطاقة في حبوب صغيرة

فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا
فوائد تناول بذور اليقطين يوميًا

لطيفة تتبرع لترميم مسجد منوبة بتونس

لطيفة
لطيفة
لطيفة

تحذير ترامب من الباراسيتامول يثير الجدل.. ما حقيقة ارتباط المسكن الشهير بالتوحد عند الأطفال؟

علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد
علاقة الباراسيتامول بالتوحد

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد